Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες, ανακόπτοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων μηνών. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική ένδειξη για τη ρευστότητα της αγοράς, ιδίως για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το κράτος και ανέμεναν πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό ύψος των οφειλών, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, διαμορφώθηκε στα 3,221 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, έναντι 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Πρόκειται για μείωση περίπου 561 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Οφειλές προς προμηθευτές

Τα καθαρά ληξιπρόθεσμα χρέη προς προμηθευτές ανήλθαν σε 2,499 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, από 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,320 δισ. ευρώ), η αύξηση περιορίζεται στο 7%.

Νοσοκομεία: Παραμένουν στην κορυφή των οφειλών

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να καταγράφουν τις υψηλότερες οφειλές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,397 δισ. ευρώ, μειωμένες από 1,683 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Σε ετήσια βάση ωστόσο, παρατηρείται αύξηση κατά 233 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Η μηνιαία μείωση των 286 εκατ. ευρώ συνδέεται με την επιτάχυνση διαδικασιών συμψηφισμού, όπως το clawback και τα rebate.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία εμφανίζονται σε μικτή βάση, καθώς προβλέπονται επιστροφές (rebate/clawback) από τους προμηθευτές, οι οποίες συνήθως τακτοποιούνται στο τέλος της χρονιάς.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν οριακά στα 587 εκατ. ευρώ από 582 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2024 (585 εκατ. ευρώ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ ύψους 231 εκατ. ευρώ.

Δήμοι, Περιφέρειες και λοιπά νομικά πρόσωπα

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) μείωσαν τις οφειλές τους στα 180 εκατ. ευρώ, κατά 44 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ το επίπεδο αυτό είναι σαφώς χαμηλότερο και από τον Δεκέμβριο του 2024 (231 εκατ. ευρώ).

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου περιόρισαν τις υποχρεώσεις τους στα 209 εκατ. ευρώ, από 226 εκατ. ευρώ έναν μήνα πριν. Παρά τη μηνιαία μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2024 (184 εκατ. ευρώ) καταγράφεται αύξηση 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 766 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου και ελαφρώς χαμηλότερες από τα 731 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2024.

Από το συνολικό ποσό:

• 336 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν άνω των 90 ημερών. Από αυτά, 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους.

• 386 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε επιστροφές που εκκρεμούν για λιγότερο από 90 ημέρες.

Διευκρινίζεται ότι στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται επιστροφές από τα Τελωνεία, ιδίως για ΕΦΚ και ΦΠΑ που αφορούν βιομηχανίες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλιευτικά σκάφη, πλοία, καθώς και επιστροφές προς ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση των οφειλών, καθώς έχει συσταθεί ειδική επιτροπή με στόχο τη χαρτογράφηση των καθυστερήσεων και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων τους.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή εξετάζει:

• Ποιοι φορείς εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών.

• Το ακριβές ύψος των υποχρεώσεών τους.

• Τους λόγους καθυστέρησης των πληρωμών, παρότι τα σχετικά κονδύλια έχουν ήδη εγγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που θα διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν συστηματικές καθυστερήσεις θα τεθούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται τακτικά.