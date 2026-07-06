Γράφει ο τοπογράφος μηχανικός και στατιστικολόγος, Νίκος Καρδούλας

Ο αριθμός πωλήσεων των κατοικιών το 1ο εξάμηνο του 2026 ήταν μειωμένος κατά 18% πανελλαδικά, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025. Σε 53 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) μειώθηκε ο αριθμός πωλήσεων κατά 20%, σε 17 ΠΕ αυξήθηκε κατά 14%, ενώ σε 4 ΠΕ δεν υπήρξε μεταβολή.

Το ποσοστό πωλήσεων κατοικιών επί των δημοσιευμένων αγγελιών το 1ο εξάμηνο του 2026 ήταν μειωμένο κατά 15,4% πανελλαδικά, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025. Σε 52 ΠΕ μειώθηκαν τα ποσοστά πωλήσεων επί των αγγελιών κατά 24%, σε 20 ΠΕ αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ σε 2 ΠΕ δεν υπήρξε μεταβολή.

Οι τιμές πώλησης κατοικιών το Μάϊο του 2026 αυξήθηκαν κατά 6% πανελλαδικά, σε σχέση με το Μάϊο του 2025. Σε 68 ΠΕ αυξήθηκαν οι τιμές από 1% έως 20%, ενώ σε 6 ΠΕ οι τιμές μειώθηκαν από 1% έως 8%.

Οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο του 2026 εκτιμάται ότι είναι υπερτιμημένες από 16% έως 24% και αν δεν μειωθούν πάνω από 20%, θα συνεχίζεται η επιβράδυνση στις πωλήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα και η κτηματαγορά θα είναι στάσιμη.

Αριθμός πωλήσεων κατοικιών ανά ΠΕ

Λαμβάνοντας στοιχεία από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ, το 1ο εξάμηνο του 2026 συνολικά πουλήθηκαν στην Ελλάδα 9.710 κατοικίες, ενώ το 1ο εξάμηνο του 2025 είχαν συνολικά πωληθεί 11.835 κατοικίες, με τη μείωση των πωλήσεων μεταξύ 2026 και 2025 να ανέρχεται στο 18%. Στις πωλήσεις δεν περιλαμβάνονται οι κατοικίες από γονική παροχή ή δωρεά Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Στον παρακάτω πίνακα 1 απεικονίζονται οι αριθμοί πωλήσεων κατοικιών ανά ΠΕ για το 1ο εξάμηνο του 2025 και του 2026 και η σχετική μεταβολή (%) μεταξύ των δύο εξαμήνων.

Το 1ο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 παρατηρήθηκε στο αριθμό πωλήσεων κατοικιών:

Πανελλαδικά οι πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν κατά 18%.

Σε 53 ΠΕ μειώθηκαν οι πωλήσεις κατά 20%, σε 17 ΠΕ αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ σε 4 ΠΕ δεν υπήρξε μεταβολή.

Μεγαλύτερη μείωση κατά 82% παρατηρήθηκε στην ΠΕ Θάσου και ακολουθούσαν οι ΠΕ Ευρυτανίας (-78%), Ηρακλείου (-71%), Φωκίδας (-67%) και Λάρισας (-52%), ενώ μικρότερη μείωση κατά 2% παρατηρήθηκε στην ΠΕ Ρεθύμνου και ακολουθούσαν οι ΠΕ Λέσβου (-4%), Αχαΐας και Κέρκυρας (και οι δύο -5%), Καλύμνου και Ξάνθης (και οι δύο -6%).

Μεγαλύτερη αύξηση κατά 133% παρουσίασε η ΠΕ Σποράδων και ακολουθούσαν οι ΠΕ Καρπάθου (50%), Άνδρου (42%), Πάρου (40%) και Ζακύνθου (26,5%), ενώ μικρότερη αύξηση κατά 3% παρουσίασε η ΠΕ Μεσσηνίας και ακολουθούσαν οι ΠΕ Αρκαδίας (7%), Σάμου (8%), Λασιθίου (9%) και Καρδίτσας (10,5%).

Ποσοστά πωλήσεων επί των αγγελιών κατοικιών ανά ΠΕ

Λαμβάνοντας στοιχεία από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και την ιστοσελίδα αγγελιών Indomio, παρατηρούμε ότι το 1ο εξάμηνο του 2026 συνολικά πουλήθηκε στην Ελλάδα το 3,1% των δημοσιευμένων αγγελιών πώλησης κατοικιών (το 96,9% των αγγελιών έμειναν απούλητες), ενώ το 1ο εξάμηνο του 2025 συνολικά είχε πωληθεί το 3,7% των δημοσιευμένων αγγελιών (το 96,3% των αγγελιών είχαν μείνει απούλητες), με τη μείωση του ποσοστού των πωλήσεων επί των αγγελιών μεταξύ του 2026 και του 2025 να ανέρχεται στο 15,4%.

Στον παρακάτω πίνακα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά πωλήσεων κατοικιών επί των δημοσιευμένων αγγελιών ανά ΠΕ για το 1ο εξάμηνο του 2025 και του 2026 και η σχετική μεταβολή (%) μεταξύ των δύο εξαμήνων.

Το 1ο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 παρατηρήθηκε στα ποσοστά πωλήσεων επί των δημοσιευμένων αγγελιών:

Πανελλαδικά το ποσοστό πώλησης μειώθηκε κατά 15,4%.

Σε 52 ΠΕ μειώθηκαν τα ποσοστά πωλήσεων κατά 24%, σε 20 ΠΕ αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ σε 2 ΠΕ δεν υπήρξε μεταβολή.

Μεγαλύτερη μείωση κατά 84% παρατηρήθηκε στην ΠΕ Θάσου και ακολουθούσαν οι ΠΕ Ευρυτανίας (-79%), Ηρακλείου (-74%), Φωκίδας (-71%) και Μήλου (-59%), ενώ μικρότερη μείωση κατά 0,5% παρατηρήθηκε στην ΠΕ Λασιθίου και ακολουθούσαν οι ΠΕ Κιλκίς (-1%), Καβάλας (-3%), Χανίων, Γρεβενών και Αχαΐας (και οι τρεις -4%).

Μεγαλύτερη αύξηση κατά 131% παρουσίασε η ΠΕ Σποράδων και ακολουθούσαν οι ΠΕ Καστοριάς (53%), Άνδρου (46%), Λακωνίας (45%) και Σάμου (25%), ενώ μικρότερη αύξηση κατά 1% παρουσίασαν οι ΠΕ Πιερίας και Νότιου Τομέα Αθηνών και ακολουθούσαν οι ΠΕ Δράμας (4%), Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Κω (και οι δύο 5%).

Τιμές πώλησης κατοικιών ανά ΠΕ

Λαμβάνοντας στοιχεία από την ιστοσελίδα αγγελιών Indomio, το Μάϊο του 2026 ο σταθμισμένος πανελλαδικά ανάλογα με τις αγγελίες μέσος όρος των τιμών πώλησης κατοικιών ήταν 2.806 €/τ.μ., ενώ το Μάϊο του 2025 ο αντίστοιχος σταθμισμένος μέσος όρος ήταν 2.641 €/τ.μ., με τη αύξηση των τιμών μεταξύ Μαΐου 2026 και 2025 να ανέρχεται στο 6%.

Στον παρακάτω πίνακα 3 απεικονίζονται οι τιμές πώλησης κατοικιών ανά ΠΕ το Μάϊο του 2025 και του 2026 και η σχετική μεταβολή (%) μεταξύ τους.

Το Μάϊο του 2026 οι υψηλότερες τιμές ανά τ.μ. παρατηρούνται στις ΠΕ Μυκόνου (7.629 €), Πάρου (5.778 €), Θήρας (4.356 €), Νότιου Τομέα Αθηνών (4.238 €), Λευκάδας (4.038 €) και Μήλου (4.003 €), ενώ οι χαμηλότερες τιμές ανά τ.μ. παρατηρούνται στις ΠΕ Φλώρινας (641 €), Καστοριάς (671 €), Κοζάνης (731 €), Κιλκίς (745 €) και Γρεβενών (755 €).

Το 1ο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 παρατηρήθηκε στις τιμές πωλήσεων κατοικιών:

Πανελλαδικά οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6%.

Σε 68 ΠΕ αυξήθηκαν οι τιμές από 1% έως 20%, ενώ σε 6 ΠΕ οι τιμές μειώθηκαν από 1% έως 8%.

Μεγαλύτερη αύξηση τιμών κατά 20% παρατηρήθηκε στην ΠΕ Ικαρίας και ακολουθούσαν οι ΠΕ Ρόδου (17%), Μαγνησίας (15%), Καλύμνου (15%) και Καβάλας (14%), ενώ μικρότερη αύξηση κατά 1% παρατηρήθηκε στις ΠΕ Φθιώτιδας, Μυκόνου, Ιθάκης και Φωκίδας και ακολουθούσαν οι ΠΕ Άνδρου, Κοζάνης, Σποράδων, Ηλείας, Ζακύνθου, Άρτας και Πρέβεζας (και οι επτά 2%).

Οι τιμές μειώθηκαν στις ΠΕ Γρεβενών (-8%), Θήρας (-6%), Φλώρινας (-5%), Νάξου (-4%), Λήμνου (-2%) και Σάμου (-1%).

Συμπεράσματα

Πρόσφατη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους δείχνει ότι οι τιμές πώλησης κατοικιών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν έως και 25%, εάν ένα σημαντικό μέρος, περίπου 1,8 εκατ. αδρανών κατοικιών, επέστρεφε στην αγορά.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα ήταν υπερτιμημένες κατά 18% το 2025 και σύμφωνα με αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ οι τιμές των κατοικιών ήταν υπερτιμημένες κατά 10% το 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω υπερτιμήσεις και δεδομένου ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών το Μάϊο του 2026 αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το Μάϊο του 2025, η υπερτίμηση των τιμών πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο του 2026 εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 16% έως 24%.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας παρατηρούνται τάσεις επιβράδυνσης στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά τους πρώτους μήνες του 2026 και η ραγδαία αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στα ακίνητα, εκτοπίζει τους κατοίκους από τα αστικά κέντρα και η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο τοποθέτησης διεθνών κεφαλαίων, όπου το σπίτι χάνει την κοινωνική του διάσταση και αντιμετωπίζεται στυγνά ως χρηματιστηριακό κεφάλαιο.

Εκτιμάται ότι αν δεν μειωθούν οι τιμές πώλησης κατοικιών πάνω από 20% θα συνεχίζεται η επιβράδυνση στις πωλήσεις κατοικιών στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα και η κτηματαγορά θα είναι στάσιμη.

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Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας