Σε τροποποίηση της οικονομικής της πολιτικής για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων προχώρησε η ιταλική κυβέρνηση υπό την Τζόρτζια Μελόνι.

Πιο συγκεκριμένα ο στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι ο περιορισμός στο εύρος των ελαφρύνσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες έκαναν λόγο για πλήρη παράταση των μειώσεων στους κρατικούς φόρους των καυσίμων για το επόμενο δεκαπενθήμερο, η Ρώμη αποφάσισε αργά το βράδυ να αναθεωρήσει μερικώς το συγκεκριμένο μέτρο.

Αυτό σημαίνει ότι η μείωση των φόρων στην βενζίνη παραμένει στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ εκείνη που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, από τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο που ίσχυε έως τώρα περιορίζεται στα 10 λεπτά του ευρώ. Οι φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς θα αγγίξουν, συνολικά, τα 300 εκατομμύρια ευρώ.