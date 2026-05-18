Ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η φορολογική διοίκηση διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών φέρνει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο, ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις οφειλές, θα αξιολογεί το προφίλ του κάθε φορολογούμενου και θα ενεργοποιεί αυτόματα μέτρα είσπραξης ή ειδοποιήσεις.

Το νέο σύστημα, που εφαρμόζει στην πράξη τη μεθοδολογία PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event), δηλαδή παρακολουθεί την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, την οικονομική συμπεριφορά, την παλαιότητα των οφειλών και τα οικονομικά γεγονότα θα περνάει άμεσα και στο δεύτερο σκέλος ενεργειών, που θα μπορούσε κάλλιστα να συνοψίζεται με το γνωστό πλέον «Ferto» του Ακύλα στην Eurovision. To σύστημα θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία, στοχεύοντας στην αναχαίτιση των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών και στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των ήδη υπαρχόντων, αντικαθιστώντας τις μέχρι τώρα χρονοβόρες και χειροκίνητες διαδικασίες.

Οι 4 βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα βασίζεται σε τέσσερις κεντρικές λειτουργίες:

Κατηγοριοποίηση οφειλετών: Με βάση τη συμπεριφορά του φορολογούμενου, το ύψος του χρέους και το ιστορικό του, το σύστημα θα τον κατατάσσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ρίσκου (π.χ. στρατηγικοί κακοπληρωτές, πολίτες σε πραγματική οικονομική αδυναμία κ.λπ.).

Αυτοματοποιημένα αναγκαστικά μέτρα: Σε περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί αυτόματα διαδικασίες κατασχέσεων (π.χ. εις χείρας τρίτων ή τραπεζικών λογαριασμών), χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη παρέμβαση των υπαλλήλων της Εφορίας.

Στο στόχαστρο «παλαιές» και «ανεπίδεκτες είσπραξης» οφειλές

Με βάση το προφίλ που θα σχηματίζεται, η ΑΑΔΕ θα εντοπίζει τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του και θα προτείνεται ρύθμιση (πάγια ρύθμιση ή εξωδικαστικός μηχανισμός). Οι οφειλέτες που θα απορρίπτουν την προτεινόμενη ρύθμιση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός επεκτείνει τη δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ επιταχύνει τις διασταυρώσεις πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας και την αποστολή στοχευμένων αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη των οφειλών.

Παράλληλα, με το νέο σύστημα διαχείρισης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε ένα εκτεταμένο «ξεκαθάρισμα» του τεράστιου όγκου των ληξιπρόθεσμων χρεών που λιμνάζουν εδώ και χρόνια στα συστήματά της.

Το πλάνο προβλέπει τον διαχωρισμό των οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Χρέη που αφορούν πτωχευμένες εταιρείες, αποβιώσαντες χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή περιπτώσεις όπου έχουν εξαντληθεί όλα τα νόμιμα μέσα αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα, θα μεταφέρονται σε ειδικά χαρτοφυλάκια, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε οφειλές που έχουν πραγματικές πιθανότητες να εισπραχθούν.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και των Big Data, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο αλλά και πολύ πιο πιεστικό περιβάλλον για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα.

Άλμα ληξιπρόθεσμων στα 114 δισ. ευρώ

Το σχέδιο της φορολογικής διοίκησης έρχεται σε μια περίοδο αλματώδους αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι μόνο τον Μάρτιο οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 840 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να εκτοξευθούν στο α΄ τρίμηνο εφέτος, στα 2,819 δισ. ευρώ.

Εκρηκτική ήταν η αύξηση του αριθμού των οφειλετών. Αυξήθηκαν κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Τα συνολικά «φέσια» προς την Εφορία ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το θεωρητικά ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.