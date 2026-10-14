Σημαντική οικονομική ανακούφιση για τον αλιευτικό κλάδο φέρνει η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Ειδικότερα, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο καθορίζεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αύξηση των ενισχύσεων για τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Απρίλιο και τον Μάιο η επιδότηση διπλασιάστηκε στα 32 λεπτά/λίτρο (από 16 λεπτά), ενώ για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 24 λεπτά/λίτρο (από 12 λεπτά).

Διατίθεται ποσό 15 εκατομμυρίων για φθορές από θαλάσσια είδη

Παράλληλα, ανταποκρινόμενος σε ένα διαρκές αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ποσό αυτό προέρχεται από ανακατανομή διαθέσιμων πόρων του «Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 και προορίζεται για την κάλυψη ζημιών που προκαλούν στα αλιευτικά εργαλεία προστατευόμενα είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και χελώνες.

Ο απολογισμός των μέτρων στήριξης της αλιείας

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται ο τομέας της αλιείας:

– Αποζημιώσεις εξοπλισμού (2022-2024): Διανεμήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες για ζημιές σε δίχτυα από θαλάσσια πανίδα.

– Έκτακτη ενίσχυση ενεργειακής/ουκρανικής κρίσης: Το 2022 δόθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 δικαιούχους για την κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

– Εκσυγχρονισμός σκαφών: Έως τις 16 Οκτωβρίου 2026 παραμένει ανοιχτή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αναβάθμισης αλιευτικών σκαφών, ύψους 16 εκατ. ευρώ.

– Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (2028-2034): Στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες επιτεύχθηκε αρχική συμφωνία που επιτρέπει, μετά από 12 χρόνια, τη χρηματοδότηση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου.

Δήλωση υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα:

«Η ενίσχυση των αλιέων αποτελεί βασική προτεραιότητά μας από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου, προχωράμε τώρα στην αύξησή της στα 40 λεπτά για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα, εξασφαλίσαμε 15 εκατ. ευρώ μέσω ανακατανομής πόρων για να καλύψουμε τις ζημιές των παράκτιων ψαράδων στα αλιευτικά τους εργαλεία. Στεκόμαστε στην πράξη δίπλα στον αλιευτικό κόσμο, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο».