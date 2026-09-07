Αναλυτικά και ανά κοινωνική και επαγγελματική κατηγορία παρουσιάστηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος, έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων.

Η συνολική φιλοσοφία των μέτρων, όπως παρουσιάστηκε, στηρίζεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην προσέλκυση και ενίσχυση των επενδύσεων, στη στήριξη της οικογένειας και της εργασίας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, στη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγη και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον τη δυνατότητα να συζητά όχι για περικοπές, αλλά για το πώς η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε όφελος για τους πολίτες. Όπως σημείωσε, η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικούς πόρους και όχι σε παροχές που μεταφέρουν το κόστος στις επόμενες γενιές.

Οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι τέσσερις: η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στέγαση, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με παράλληλη προσπάθεια για χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με επίκεντρο το σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, καταργούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Η αλλαγή αφορά, σύμφωνα με την παρουσίαση, περισσότερους από εννέα στους δέκα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

Ως συνεπής επαγγελματίας θεωρείται εκείνος που έχει διασυνδέσει τα συστήματα myData και POS και δεν έχει υποπέσει σε φορολογικές ή εργασιακές παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων οι οδηγοί ταξί, με ειδικές προβλέψεις που συνδέονται και με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται από 55% σε 50% η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, ωστόσο η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα παραμείνει στην πραγματική οικονομία.

Το συνολικό κόστος των νέων παρεμβάσεων που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται σε 572 εκατ. ευρώ.

Νέα φορολογικά δεδομένα για τους αγρότες

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 47.091 αγρότες σε σύνολο περίπου 246.000 κατ’ επάγγελμα αγροτών. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος που δηλώνεται από αγροτική δραστηριότητα.

Για έναν αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται σημαντικά, από περίπου 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Για εισόδημα 20.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος υπολογίζεται περίπου στα 1.540 ευρώ.

Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται νέο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία, με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας και την ταχύτερη επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Ενίσχυση συνταξιούχων

Μόνιμη ενίσχυση προβλέπεται και για τους συνταξιούχους. Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων κατά περίπου 270.000 άτομα.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται για τα ΑμεΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και αυξάνεται σε 1,677 δισ. ευρώ από το 2027.

Η πρώτη καταβολή των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, στα τέλη Δεκεμβρίου κάθε έτους προβλέπεται η καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων

Από τον Δεκέμβριο του 2027 επιστρέφει, έπειτα από πολλά χρόνια, η παροχή επιδόματος εορτών στους δημοσίους υπαλλήλους.

Το επίδομα θα ανέρχεται σε 500 ευρώ μικτά και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Παράλληλα, θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε περίπου 433 εκατ. ευρώ. Η καταβολή θα είναι οριζόντια και θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πέρα από το συγκεκριμένο επίδομα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα επωφελούνται και από τις αυξήσεις που θα συνδέονται με την άνοδο του κατώτατου μισθού. Ενδεικτικά, δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.450 ευρώ, αναμένεται να δει σημαντική αύξηση του ετήσιου εισοδήματός του τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην περιφέρεια, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, προβλέπεται να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις για την επιστροφή ενοικίου.

Αλλαγές για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός, από τα 650 ευρώ του 2021, να φτάσει στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, καταγράφοντας συνολική αύξηση περίπου 54% μέσα σε επτά χρόνια.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα.

Η κυβέρνηση συνδέει την αύξηση των μισθών με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των αποδοχών θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματική βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στήριξη των οικογενειών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις οικογένειες με παιδιά και ειδικότερα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά περίπου 87.000 φορολογουμένους. Για έναν τρίτεκνο με μεικτό εισόδημα 20.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος υπολογίζεται περίπου στα 620 ευρώ, ενώ για εισόδημα 30.000 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 1.800 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια για συγκεκριμένες παροχές, ενώ καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες οικογένειες σε ορισμένα μέτρα στήριξης.

Επιπλέον, αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ακόμη αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Ο «Κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Μία από τις νέες παρεμβάσεις αφορά τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών.

Η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει τον λογαριασμό μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ευρώ που κατατίθεται, μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος θα καταβάλλει αντίστοιχο ποσό.

Τα χρήματα θα επενδύονται και θα μπορούν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Στη διαδικασία δεν θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι γονείς, καθώς θα μπορούν να συνεισφέρουν και άλλα πρόσωπα, όπως παππούδες, γιαγιάδες, νονοί ή φίλοι της οικογένειας.

Στόχος είναι κάθε παιδί να αποκτά ένα αρχικό οικονομικό κεφάλαιο και να μην ξεκινά την ενήλικη ζωή του χωρίς αποταμιεύσεις.

Νέα μέτρα για τη στέγαση

Σημαντικό μέρος του πακέτου αφορά την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Παρατείνονται έως το 2030 τα φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες κενών κατοικιών που θα τις διαθέσουν προς μακροχρόνια ενοικίαση. Παράλληλα, παρατείνεται για την ίδια περίοδο η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Επεκτείνεται επίσης η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι περιορισμοί στη δημιουργία νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και για το 2027.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα έχει συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ και θα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής.

Το ηλικιακό όριο των δικαιούχων αυξάνεται στα 55 έτη, ενώ η ανώτατη εμπορική αξία των επιλέξιμων ακινήτων διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται το μέγιστο ποσό του δανείου στις 230.000 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Για ένα ζευγάρι το βασικό εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται επίσης αύξηση του επιτρεπόμενου μεγέθους των κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Από το 2027 διευρύνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Το μέτρο αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Με τη νέα επέκταση προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ακίνητα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οικισμών στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο σε 12.855.

Η σταδιακή εφαρμογή της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ έχει ως στόχο να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα για τη διατήρηση του πληθυσμού στην περιφέρεια και την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και θα ξεκινήσει από την περιφέρεια.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα για την παραμονή επιχειρήσεων στην επαρχία.

Η κατάργηση στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη έχει αρχικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 82 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά. Στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται περίπου το ήμισυ των επιχειρήσεων της χώρας, η εφαρμογή θα γίνει αργότερα.

Νέες φορολογικές παρεμβάσεις

Στο φορολογικό πεδίο προβλέπεται επίσης αλλαγή στη φορολόγηση των πολύ υψηλών αμοιβών μελών διοικητικών συμβουλίων όταν αυτές προέρχονται από κέρδη.

Συγκεκριμένα, το τμήμα των αμοιβών που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου 2027 με συντελεστή 15%, αντί του 5% που ίσχυε. Η αλλαγή αποσκοπεί στη μείωση μιας φορολογικής ασυμμετρίας, καθώς τα stock options φορολογούνται ήδη με συντελεστή 15%.

Ο φόρος στα μερίσματα δεν αλλάζει.

Παράλληλα, εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα, ενώ προβλέπονται και άλλες φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις.

Μέτρα για τα άτομα με αναπηρία

Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

Παράλληλα, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προβλέπεται 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης που απευθύνονται σε περίπου 13.200 άτομα με αναπηρία.

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και ενέργεια

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θα διατεθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ για δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία και στήριξη κοινωνικών κατοικιών, την ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 780.000 δικαιούχους, καθώς και τη δημιουργία προγράμματος κοινωνικού leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο θα αφορά περίπου 12.500 νοικοκυριά.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα, αντικατάσταση ταξί και ασφαλή μετακίνηση μαθητών με αναπηρία.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι χρεώσεις ΥΚΩ για τις οικιακές παροχές μειώνονται από 6,9 ευρώ ανά MWh σε 3,45 ευρώ ανά MWh. Ο γενικότερος στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά περίπου 30% μέσα στην επόμενη τριετία.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο του 2026 και εκτείνεται έως το τέλος του 2027.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024 σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Την 1η Νοεμβρίου 2026 ξεκινά το νέο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ αγροτών απευθείας στην αντλία.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025, ενώ την ίδια ημερομηνία προβλέπεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εφαρμόζονται ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες έως 20.000 ευρώ, η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.

Τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινούν τόσο ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά έως δύο ετών όσο και το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα θα μειωθούν κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2027 θα εφαρμοστούν οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους περίπου 884 εκατ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μειώσεις φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, η αλλαγή στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, η μείωση του φόρου εισοδήματος από ακίνητα και η φορολογική ελάφρυνση των κατ’ επάγγελμα αγροτών.

Στις 30 Νοεμβρίου 2027 θα επαναληφθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ στους δικαιούχους.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2027 θα καταβληθεί για πρώτη φορά το επίδομα εορτών των 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους.

Συνολικά, το πακέτο των μέτρων αποτελεί ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αυξήσεων εισοδήματος και κοινωνικών παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, την ενίσχυση της οικογένειας και της εργασίας, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και στεγαστικού προβλήματος, αλλά και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της περιφέρειας.

Παράλληλα, ο οικονομικός σχεδιασμός συνδέεται με ευρύτερους στόχους για την ελληνική οικονομία έως το 2030, μεταξύ των οποίων η περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, η διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης άνω του 2% και η σταδιακή άνοδος του μέσου μισθού προς τα 1.800 ευρώ.

Η κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σταδιακά σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για τα νοικοκυριά, χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για τις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά οι πίνακες με παραδείγματα, δικαιούχους και παρεμβάσεις

