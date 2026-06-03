Τα μετρητά στην Ευρώπη όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά αποκτούν εκ νέου κεντρική θέση στη δημόσια συζήτηση. Η αφορμή έρχεται από τη Σουηδία, τη χώρα που για χρόνια παρουσιαζόταν ως το παγκόσμιο πρότυπο της κοινωνίας χωρίς μετρητά. Από την 1η Ιουλίου 2026, σούπερ μάρκετ και φαρμακεία θα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με μετρητά, μετά από απόφαση του σουηδικού κοινοβουλίου.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επαναλαμβάνει ότι τα μετρητά παραμένουν αναντικατάστατο στοιχείο του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, ακόμη και στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών και του υπό σχεδιασμό ψηφιακού ευρώ.

Η Σουηδία βάζει «φρένο» στην απόλυτη ψηφιοποίηση

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η Σουηδία θεωρούνταν το πιο προχωρημένο παράδειγμα κοινωνίας χωρίς μετρητά. Οι πληρωμές μέσω κινητών εφαρμογών και καρτών κυριάρχησαν σε τέτοιο βαθμό ώστε σε πολλές περιοχές η χρήση χαρτονομισμάτων είχε σχεδόν εξαφανιστεί.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ανέδειξε νέους κινδύνους. Η εξάρτηση από τα ψηφιακά συστήματα πληρωμών δημιούργησε ανησυχίες για το τι θα συμβεί σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων, διακοπών ρεύματος, τεχνικών βλαβών ή ακόμα και έκτακτων γεωπολιτικών καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, το σουηδικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικές αλλαγές που υποχρεώνουν τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία με επανδρωμένα ταμεία να δέχονται μετρητά, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών για παροχή υπηρεσιών καταθέσεων και διαχείρισης μετρητών.

Η ίδια η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, η Sveriges Riksbank, έχει υποστηρίξει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν βασικές πληρωμές ανεξαρτήτως πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ΕΚΤ: Τα μετρητά είναι ελευθερία, ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Αντίθετα με την αντίληψη ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιδιώκουν την κατάργηση των μετρητών, η επίσημη στρατηγική του Ευρωσυστήματος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η ΕΚΤ δηλώνει ότι στόχος της είναι τα μετρητά να παραμείνουν «ευρέως διαθέσιμα, προσβάσιμα και αποδεκτά» σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Στα επίσημα κείμενα του Ευρωσυστήματος αναφέρεται ότι τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα αποτελούν τη μοναδική μορφή χρήματος που μπορεί να κατέχει απευθείας ο πολίτης χωρίς τη μεσολάβηση τράπεζας, παρόχου πληρωμών ή άλλου τρίτου φορέα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα, σύνδεση στο διαδίκτυο ή τεχνολογικό εξοπλισμό για να χρησιμοποιηθούν.

Η ΕΚΤ θεωρεί επίσης ότι τα μετρητά:

προστατεύουν την ιδιωτικότητα των συναλλαγών,

ενισχύουν την οικονομική ένταξη ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων,

βοηθούν τους πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τις δαπάνες τους,

λειτουργούν ως ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας,

προσφέρουν ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσεων και τεχνικών προβλημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση της ΕΚΤ για το καθεστώς των μετρητών ως νόμιμου χρήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ερμηνεία της, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ αποτελούν legal tender, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν γενικά να τα αποδέχονται ως μέσο πληρωμής, εκτός ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τι σημαίνει αυτό για το ψηφιακό ευρώ

Η συζήτηση για τα μετρητά συνδέεται άμεσα με το σχέδιο δημιουργίας του ψηφιακού ευρώ.

Η ΕΚΤ επιχειρεί να καθησυχάσει όσους φοβούνται ότι η νέα ψηφιακή μορφή νομίσματος θα οδηγήσει στην κατάργηση των χαρτονομισμάτων. Σε όλες τις επίσημες τοποθετήσεις της υπογραμμίζει ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα μετρητά.

Όπως αναφέρει η ίδια η τράπεζα, το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως «ψηφιακή μορφή μετρητών», η οποία θα συνυπάρχει με τα φυσικά χαρτονομίσματα και κέρματα, προσφέροντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές πληρωμής χωρίς να καταργεί τις υπάρχουσες.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΚΤ συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγή νέας γενιάς τραπεζογραμματίων και να στηρίζει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του καθεστώτος των μετρητών ως νόμιμου χρήματος.

Δεν επιστρέφει η Ευρώπη στο παρελθόν – Θωρακίζει το μέλλον

Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι μια «επιστροφή στο παρελθόν» ούτε μια εγκατάλειψη των ψηφιακών πληρωμών.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεχίζουν να αυξάνονται και το ψηφιακό ευρώ προχωρά ως στρατηγικό ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Ταυτόχρονα όμως, τόσο η Σουηδία όσο και η ΕΚΤ αναγνωρίζουν ότι μια σύγχρονη οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά δίκτυα.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, οι κυβερνοαπειλές και η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας οδηγούν σε μια νέα προσέγγιση: τα μετρητά δεν θεωρούνται πλέον κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά κρίσιμη εφεδρική υποδομή για τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.