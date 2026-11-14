Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ανακοίνωσε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Microsoft, βάζοντας τέλος στο παγκόσμιο μπλακάουτ που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιχειρήσεων, οργανισμών και κυβερνητικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια διακοπές λειτουργίας στην ιστορία της εταιρείας, με την ίδια να επιβεβαιώνει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι αντιμετωπίστηκε η βασική αιτία του περιστατικού και αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Outlook, του Teams και των υπόλοιπων υπηρεσιών ακόμη και για τους τελευταίους πελάτες και περιοχές.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ντε Τσίκο της Morningstar DBRS, οι ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως εκτιμώνται μεταξύ 300 και 500 εκατ. δολαρίων, ποσό χαμηλότερο από τα 400 εκατ. έως 1,5 δισ. δολάρια της κρίσης της CrowdStrike το 2024, όταν είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας πάνω από 8 εκατομμύρια υπολογιστές Windows.

Από την άλλη, όσον αφορά το χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή της Microsoft έκλεισε την Παρασκευή σχεδόν αμετάβλητη στα 523,88 δολάρια, διατηρώντας κέρδη περίπου 8% από την αρχή του έτους.

Πάνω από 7,4 εκατ. αναφορές και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε αγορές και δημόσιες υπηρεσίες

Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώθηκε στην πλατφόρμα Downdetector (της μητρικής Ookla), όπου καταγράφηκαν πάνω από 7,4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων παγκοσμίως. Οι αναφορές άρχισαν να πληθαίνουν στις 17:25 GMT (19:25 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης και στην κορύφωση έφτασαν σχεδόν τις 20.000 ανά λεπτό (1.500 φορές πάνω από τα κανονικά επίπεδα), με ιδιαίτερη ένταση κατά την έναρξη της εργάσιμης ημέρας σε Ασία και Ευρώπη.

Η αδυναμία πρόσβασης σε email, ημερολόγια και τηλεδιασκέψεις προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε κρίσιμους τομείς:

Χρηματοπιστωτικός τομέας & επιχειρήσεις: Στην Ταϊβάν επηρεάστηκαν χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, με μία επιχείρηση να ακυρώνει συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων και άλλη να καταφεύγει στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών. Στην Ευρώπη, ο όμιλος Euronext ανέφερε προβλήματα στην αλληλογραφία και η βρετανική ασφαλιστική Aviva ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα για τις τηλεδιασκέψεις οικονομικών αποτελεσμάτων. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk προειδοποίησε για καθυστερήσεις στην ενημέρωση πελατών, η αμερικανική Workhorse Group μετέθεσε για τις 16 Νοεμβρίου την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και ο ελβετικός όμιλος Richemont καθυστέρησε προσωρινά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Υγεία, ασφάλεια, αερομεταφορές & AI: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αντιμετώπισε περιορισμούς στην ηλεκτρονική καταχώριση ορισμένων καταγγελιών (χωρίς να επηρεαστεί η ανταπόκριση στις κλήσεις), ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) κατέφυγε σε εναλλακτικά πληροφοριακά συστήματα και έντυπα αρχεία. Στην Ινδία, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ανέφεραν προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω email, ενώ δυσλειτουργίες στη σύνδεση με εφαρμογές της Microsoft κατέγραψαν και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic. Στην Αυστραλία επηρεάστηκαν η υπηρεσία πληροφοριών και η ομοσπονδιακή αστυνομία, με τον υπουργό Κυβερνοασφάλειας Τόνι Μπερκ να διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

Τι προκάλεσε το μπλακάουτ και τα ερωτήματα για την αξιοπιστία

Σύμφωνα με τη Microsoft, η βλάβη οφείλεται σε προβλήματα διακομιστών που επηρέασαν λειτουργίες του Exchange Online στο υπολογιστικό νέφος (cloud), ενώ όσοι οργανισμοί φιλοξενούν τις υπηρεσίες σε δικούς τους διακομιστές επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό, αποκλείοντας τόσο την κακόβουλη ενέργεια όσο και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις διακοπές του Microsoft 365 τον Οκτώβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και στη βλάβη της πλατφόρμας Azure τον περασμένο μήνα. Όπως επεσήμαναν ο Λουκ Κίχο της Ookla και ο Τζος Γκίλμπερτ της eToro, η επανάληψη τέτοιων συμβάντων εντείνει τον προβληματισμό για την υπερβολική εξάρτηση εταιρειών και κρατικών φορέων από έναν μόνο πάροχο, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι το υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα μετάβασης καθιστούν δύσκολη την άμεση αντικατάσταση τέτοιων βαθιά ενσωματωμένων υποδομών.