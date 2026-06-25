Λίγες ημέρες πριν από την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας ΜΙΔΑ, ξεκαθαρίζει το πλαίσιο που θα συνοδεύσει το νέο ψηφιακό μητρώο για την ακίνητη περιουσία.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν, όπως αυτό αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αλλά χωρίς απειλή για αναδρομικά πρόστιμα λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των τετραγωνικών που δηλώνονταν παλαιότερα στο Ε9 -όπως ήταν ο μεγαλύτερος φόβος των ιδιοκτητών ακινήτων για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Εντάσσεται στο νέο πλαίσιο για το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων -το λεγόμενο ΜΙΔΑ- και προβλέπει ότι:

– αν το πραγματικό εμβαδό των ακινήτων με βάση την Ηλεκτρονική Ταυτότητα αποδειχθεί μικρότερο από όσο δηλωνόταν στο Ε9, ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει στο εξής μικρότερο φόρο (ΕΝΦΙΑ ή φόρο μεταβίβασης κλπ).

– αν το πραγματικό εμβαδό αποδειχθεί πως ήταν μεγαλύτερο από όσο δήλωνε στο Ε9, από το 2027 και στα επόμενα χρόνια ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο, αλλά όχι αναδρομικά για τα έτη 2026 και πριν.

Επιπλέον, όσον αφορά ασυμφωνίες με παλαιότερες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, ορίζεται ότι οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θα θεωρούνται ανακριβή, στο μέτρο και στο βαθμό που οι αποκλίσεις αφορούν κτίσματα των οποίων η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Πρόστιμα για ψευδείς δηλώσεις

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων αλλάζει τον «χάρτη» της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, καθώς φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο κεντρικός ψηφιακός «φάκελος» κάθε ακινήτου.

Ωστόσο, για να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των ακινήτων, η ρύθμιση προβλέπει και πρόστιμα για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις στο ΜΙΔΑ, με στόχο να περιοριστούν λάθη, παραλείψεις και ασυμφωνίες.

Για τους ιδιοκτήτες, η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση όταν ένα ακίνητο (κατοικία, κατάστημα κλπ) εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και για περιπτώσεις που συνδέονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης αγροτών, εξέλιξη που θέτει στο μικροσκόπιο και τις μισθώσεις αγροτεμαχίων που σχετίζονται με επιδοτήσεις.

Ακόμη αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τυχόν ανακριβή στοιχεία. Αν ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Ενώ αν χρησιμοποιηθούν ψευδή δεδομένα για τη λήψη επιδομάτων, επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων, το πρόστιμο εκτινάσσεται τα 1.000 ευρώ.

Διορθώσεις και στις δηλώσεις ακινήτων (Ε9)

Κομβική αλλαγή αποτελεί και η σύνδεση του ΜΙΔΑ με το Ε9. Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου δεν θα μπορεί να υποβληθεί, εάν πρώτα δεν έχει προηγηθεί η καταχώρηση των στοιχείων του στο Ε9. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ δημιουργεί ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο που θα ενώνει την ιδιοκτησία με τη χρήση και θα βοηθά στον εντοπισμό λαθών, παραλείψεων και ασυμφωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ