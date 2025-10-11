Ένα νέο voucher που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 800 ευρώ κάθε μήνα φέρνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ), το οποίο αφορά σε παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τους φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας, ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, νοηματική γλώσσα, κινητικότητα και διασύνδεση με πρόσθετες μορφές βοήθειας.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως:

Το τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2025 θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τους παρόχους.

Αρχές Νοεμβρίου 2025 θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους.

Έως τέλος 2025 θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με βάση μοριοδότηση.

Από 400 έως 800 ευρώ

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Προϋποθέσεις για παρόχους

Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με πιστοποίηση, ΟΤΑ και δομές υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας (αναπτυξιακός παιδίατρος ή παιδοψυχίατρος ή παιδονευρολόγος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός κ.ά.).

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, όπου η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο βασικές ειδικότητες.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk της ΕΕΤΑΑ (τηλ. 213 1320671, 213 1320650, 213 1320680, email: proimi@eetaa.gr).