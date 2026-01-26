Ο μισθός του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος από το μέσο ελληνικό μισθό, αναλογία που είναι η έκτη μεγαλύτερη στην ΕΕ των 27, ενώ ηβουλευτική αποζημίωση (5.135 € το μήνα)στην Ελλάδα είναι 3,5 φορές μεγαλύτερη από το μέσο ελληνικό μισθό, αναλογία που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.

Για να μην υπάρχει αυτό το χάσμα μισθών και η κοινωνική ανισότητα στην Ελλάδα, προτείνεται ή να μειωθούν οι μισθοί των Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων κατά 35% ή να αυξηθεί ο μέσος ελληνικός μισθός κατά 35%.

Εισαγωγή

Λαμβάνοντας επίσημα στοιχεία από τη Eurostat, από τον ΟΟΣΑ και από το διαδίκτυοσυντάχθηκαν οι δύο παρακάτω πίνακες, όπου απεικονίζονται στον πίνακα 1 οι μικτοί ετήσιοι μισθοί των 27 ηγετών των χωρών της ΕΕ, τόσο ονομαστικά, όσο και σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη μισθών, καθώς και ησύγκριση με το μέσο μικτό μισθό των πολιτών των χωρών τους και στον πίνακα 2 οι μικτοί ετήσιοι μισθοί των ηγετών των μεγαλύτερων σε πληθυσμό χωρών παγκόσμια και των χωρών του ΟΟΣΑ πλην της ΕΕ, καθώς και η σύγκριση με το μέσο μικτό μισθό των πολιτών των χωρών τους.

Μισθοί των 27 ηγετών των χωρών της ΕΕ

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 1 είναι:

Τον υψηλότερο ονομαστικό μισθόλαμβάνει ο Καγκελάριος της Γερμανίας (365.000 €) και ακολουθούν ο Καγκελάριος της Αυστρίας (286.080 €), ο Πρωθυπουργός του Βελγίου (270.000 €), ο Πρωθυπουργός της Δανίας (262.220 €) και ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου (256.800 €), ενώ το χαμηλότερολαμβάνει ο Πρωθυπουργός της Μάλτας (59.668 €) και ακολουθούν ο Πρωθυπουργός της Λετονίας (62.592 €), ο Πρωθυπουργός της Κροατίας (63.768 €), ο Πρόεδρος της Ρουμανίας (64.500 €) και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας (67.452 €).

Τον υψηλότερο μισθό σύμφωνα με την αγοραστική δύναμηπαίρνει ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου (612.626 €) και ακολουθούν ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας (530.381 €), ο Καγκελάριος της Γερμανίας (414.277 €), ο Πρωθυπουργός της Δανίας (343.316 €) και ο Καγκελάριος της Αυστρίας (324.771 €), ενώ το χαμηλότερο παίρνει ο Πρωθυπουργός της Λετονίας (44.440 €) και ακολουθούν ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας (45.250 €), ο Πρωθυπουργός της Κροατίας (50.157 €), ο Πρόεδρος της Ρουμανίας (50.768 €) και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (57.213 €).

Τη μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ του μισθού του ηγέτη και του μέσου μισθού της χώρας του παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (10,5) και ακολουθούν ο Καγκελάριος της Γερμανίας (6,8), ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας (6,5), ο Πρόεδρος της Κύπρου (6,3) και ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας (5,7), ενώ τη μικρότερη αναλογία παρουσιάζει οΠρωθυπουργός της Μάλτας (1,8) και ακολουθούν οι Πρωθυπουργοί της Σλοβενίας (2,2), της Λιθουανίας (2,5) και της Κροατίας (2,7).

Σε 21 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ η αναλογία μεταξύ του μισθού του ηγέτη και του μέσου μισθού της χώρας του είναι μικρότερη από πέντε φορές και σε 7κράτη μέληο ηγέτης τουςλαμβάνει λιγότερο από τρεις φορές τον μέσο μισθό της χώρας του.

Ο μισθός του Έλληνα πρωθυπουργού σε σχέση με τους μισθούς των 27 ηγετών της ΕΕ:

Είναι 16ος όσον αφορά τον ονομαστικό μισθό.

Είναι 18ος όσον αφορά το μισθό σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη.

Είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος από το μέσο ελληνικό μισθό, αναλογία που είναι η έκτη μεγαλύτερη στην ΕΕ των 27.

Μισθοί των ηγετών των χωρών του ΟΟΣΑ πλην ΕΕ και των μεγαλύτερων σε πληθυσμό χωρών παγκόσμια

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 2 είναι:

Τον υψηλότερο μικτό ετήσιο μισθό λαμβάνει ο Πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης (1.454.700 €) και ακολουθούν ο Πρόεδρος της Ελβετίας (524.500 €), ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας (350.000 €), ο Πρόεδρος των ΗΠΑ (337.300 €) και οι Πρωθυπουργοί του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας (και οι δύο 257.200 €), ενώ το χαμηλότερολαμβάνει ο Πρόεδρος της Νιγηρίας (8.050 €) και ακολουθούν οι Πρόεδροι του Μπαγκλαντές (9.950 €), του Βιετνάμ (13.800 €), της Κίνας (18.550 €) και του Πακιστάν (30.700 €).

Τη μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ του μισθού του ηγέτη και του μέσου μισθού της χώρας του παρουσιάζει ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (43,5) και ακολουθούν ο Πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου (και οι δύο 24,7) και οι Πρόεδροι των Φιλιππίνων (24,1) και της Αιθιοπίας (19,1), ενώ τη μικρότερη αναλογία παρουσιάζει ο Πρόεδρος της Κίνας (1,2) και ακολουθούν ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας (1,7), ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας (2,8), ο Πρόεδρος του Βιετνάμ (2,9) και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ (3,3).

Σε 16 από τις 31 χώρες, η αναλογία μεταξύ του μισθού του ηγέτη και του μέσου μισθού της χώρας του είναι μεγαλύτερη από πέντε φορές, ενώ μόλις σε 4 χώρες ο ηγέτης τους λαμβάνει λιγότερο από τρεις φορές τον μέσο μισθό της χώρας του.

Σκέψεις – Προτάσεις

Ο μισθός του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι 5,5 φορές μεγαλύτερος από το μέσο ελληνικό μισθό, αναλογία που είναι η έκτη μεγαλύτερη στην ΕΕ των 27, όταν η αντίστοιχη σταθμισμένη με τον πληθυσμό μέση αναλογία στην ΕΕ είναι 4,5.

Με στοιχεία από πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνά μου με τίτλο: «Ο βασικός μισθός των Ελλήνων βουλευτών είναι ο 17ος, ενώ όλων των άλλων Ελλήνων πολιτών είναι 25ος, στην ΕΕ των 27», διαπιστώνεται ότι ο βασικός μισθός των Ελλήνων βουλευτών (βουλευτική αποζημίωση 5.135 € το μήνα) είναι 3,5 φορές μεγαλύτερος από το μέσο ελληνικό μισθό, αναλογία που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στις 27 χώρες της ΕΕ μετά την Ιταλία, όταν η αντίστοιχη σταθμισμένη με τον πληθυσμό μέση αναλογία στην ΕΕ είναι 2,3.

Για να μην υπάρχει αυτό το χάσμα μισθών και η κοινωνική ανισότητα στην Ελλάδα, θα πρέπει η αναλογία μεταξύ του μέσου μισθού των Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων και του μέσου ελληνικού μισθού να είναι τουλάχιστον ίση με τον αντίστοιχο σταθμισμένο μέσο όρο της ΕΕ.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται ή να μειωθούν οι μισθοί των Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων κατά 35% ή να αυξηθεί ο μέσος ελληνικός μισθός κατά 35%.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας