Μέσα από ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε ο ιστότοπος bizlist.gr, έρχονται στο φως τα οικονομικά στοιχεία και τα ποσά που κατέγραψαν δέκα από τα πιο δημοφιλή καταστήματα της Μυκόνου για τη σεζόν του 2024.

Το σχετικό βίντεο δίνει μια γρήγορη εικόνα για το πώς κινήθηκε οικονομικά η χρονιά σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα στέκια του νησιού.

Η καταγραφή αυτή προσφέρει μια άμεση ματιά στην τουριστική κατανάλωση, αποτυπώνοντας τα επίπεδα τζίρου που σημειώθηκαν στα σημεία που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.