Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση και να διασφαλίσει τους κρίσιμους πόρους της υπογράμμισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, μιλώντας στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC.

Σε συζήτηση με τους Steve Sedgwick και Ian King, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στη θέση της Ευρώπης μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

«Νέα Γιάλτα» χωρίς την Ευρώπη;

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία και το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας.

Όπως επισήμανε, μία τέτοια συνάντηση θα μπορούσε ουσιαστικά να εξελιχθεί σε μια «νέα Γιάλτα», εάν σε αυτή συζητηθεί το μέλλον της Ευρώπης και της Ουκρανίας χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Κατά τον ίδιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα για το κατά πόσο η Ευρώπη εξακολουθεί να μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της έναν πραγματικό παγκόσμιο παίκτη.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένο

Ο επικεφαλής της METLEN αναφέρθηκε επίσης στις βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε επί δεκαετίες η ευρωπαϊκή οικονομική ισχύς.

Όπως εξήγησε, η Ευρώπη διέθετε παραδοσιακά ισχυρή «ήπια ισχύ», βασισμένη στον πολιτισμό, στην καινοτομία, στη βιομηχανική της τεχνογνωσία, στα πανεπιστήμια και στην πνευματική ιδιοκτησία.

Το μοντέλο αυτό, ωστόσο, στηρίχθηκε παράλληλα σε τρεις σημαντικούς παράγοντες: στην πρόσβαση σε σχετικά φθηνή ενέργεια, σε μεγάλες αγορές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Μυτιληναίο, καμία από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αυτονόητη. Για τον λόγο αυτό θεωρεί κρίσιμη την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Το παράδειγμα του scrap αλουμινίου

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιφάσεων της σημερινής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής ανέφερε το scrap αλουμινίου.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη επιχειρεί να επιταχύνει την απανθρακοποίηση της οικονομίας της και να αυξήσει την ανακύκλωση, την ίδια στιγμή όμως κρίσιμες πρώτες ύλες που χρειάζεται η βιομηχανία της εξακολουθούν να εξάγονται προς τρίτες χώρες.

Ο Μυτιληναίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμό 50% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο, ενώ το scrap εισάγεται χωρίς αντίστοιχο δασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση κατά 243% των ευρωπαϊκών εξαγωγών scrap αλουμινίου προς τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη βιομηχανία της να κατευθύνονται αλλού», τόνισε.

Η σημασία της αποθήκευσης ενέργειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αποθήκευση ενέργειας, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Executive Chairman της METLEN αναφέρθηκε στην εμπειρία της εταιρείας στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα στην Ελλάδα αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 330 MW, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων αντίστοιχων έργων στην Ευρώπη.

Ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικό κόστος

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τα στοιχεία πάνω στα οποία οικοδόμησε διαχρονικά την επιρροή της.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, πρέπει να τα ενισχύσει και να τα προσαρμόσει στη νέα διεθνή πραγματικότητα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, στο προσιτό ενεργειακό κόστος, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και στη στρατηγική αυτονομία.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θέλει να παραμείνει απλώς ένας ισχυρός οικονομικός χώρος ή να διατηρήσει ουσιαστικό ρόλο στις γεωπολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που διαμορφώνουν τη νέα διεθνή τάξη.