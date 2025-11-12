Εισαγωγή

Υπέρογκες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (έναν ακόμα ΕΝΦΙΑ) αποφάσισαν κάποιοι δήμοι για το 2025, επικαλούμενοι ως κυριότερη αιτία το εξοντωτικό τέλος ταφής απορριμμάτων και επιπροσθέτως τα λειτουργικά έξοδα και τα ελλείμματα που τους άφησαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Οι πολίτες εκτός από τα υψηλή κόστη της ηλεκτρικής ενέργειας και εκτός από την ακρίβεια που θερίζει, ήρθαν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις ανοίγοντας τους πρώτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του 2025, διότι σε αυτούς αποτυπώνονται τα αυξημένα δημοτικά τέλη, όπου αυξήθηκαν.

Συνολικά, από τους 332 δήμους της χώρας, κατόπιν εκτεταμένης και επίπονης έρευνας στο διαδίκτυο, αφού δεν υπάρχει πουθενά συγκεντρωτικός πίνακας, βρέθηκαν 59 δήμοι που προχώρησαν σε αύξηση των δημοτικών τελών το 2025, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 7% έως 60% στα νοικοκυριά και από 8,5% έως 76% στα καταστήματα.

Εξέλιξη

Βάσει του Ν. 4819/2021, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχει επιβληθεί τέλος ταφής για τους δήμους όλης της χώρας. Το τέλος αυτό ορίζεται στο νόμο σε 20 € ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε € ανά τόνο, έως την τιμή των 35 €, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 ορίζεται σε 45 € για να φτάσει στα 55 € ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, τιμή στην οποία σταθεροποιείται για τα επόμενα έτη.

Επομένως οι δημοτικές αρχές που σαν κύρια δικαιολογία για την αύξηση των τελών επικαλέστηκαν το τέλος απορριμμάτων, το γνώριζαν από το 2021 και θα έπρεπε να μεριμνήσουν, ώστε να συμπεριλάβουν στον προϋπολογισμό τους ένα κόστος που προβλέπεται στον νόμο και να μη ρίχνουν τις ευθύνες στην κυβέρνηση.

Βέβαια, αφού είχαμε δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023 και οι νέες δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν ανέλαβαν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου 2024, κανείς δήμος δεν το έπραξε, ούτε είχε στο προεκλογικό του πρόγραμμα την αύξηση των δημοτικών τελών λόγω του τέλους ταφής απορριμμάτων, προφανώς για το πολιτικό κόστος, εξαπατώντας τους πολίτες οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τις νέες δημοτικές αρχές με την ψήφο τους και στη συνέχεια αμείφθηκαν με το νέο χαράτσι των Δήμων, οι οποίοι είτε είχαν άγνοια περί του τέλους ταφής, είτε το γνώριζαν και κινήθηκαν σκόπιμα, θεωρώντας τους δημότες τους ιθαγενείς.

Η Κυβέρνηση βλέποντας τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα και ο οικονομικός προγραμματισμός των δήμων, προχώρησε στα ακόλουθα βήματα:

Με κοινή απόφαση των ΥΠΕΣ,ΥΠΕΝ και ΥΠΟΙΚ, που ψηφίσθηκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 2025, τροποποιήθηκε το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 (περί του τέλους ταφής αποβλήτων) και το85% του τέλους ταφής επιστρέφει ανταποδοτικά στους δήμους για έργα ανακύκλωσης, ενώ το υπόλοιπο 15% θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τον Ιούνιο του 2025, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ύψους 105 εκατομμυρίων €, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος τέλους ταφής των δικαιούχων δήμων. Στον πίνακα που θα ακολουθήσει φαίνεται η επιχορήγηση των δήμων που αύξησαν τα τέλη το 2025.

Στις 15 Οκτωβρίου 2025 εκδικάσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η προσφυγή της ΚΕΔΕ και 164 δήμων, με αίτημα την κατάργησή του τέλους ταφής των απορριμμάτων και αναμένεται η απόφαση.

Έπειτα από όλα αυτά, εάν οι εν λόγω δήμοι έχουν τη διάθεση να μειώσουν τα τέλη το 2026, απονέμοντας ισοδύναμη κοινωνική δικαιοσύνη, με την ελάφρυνση τόσο πολιτών, όσο και των επαγγελματιών, θα το δείξει η συνέχεια. Οι δημότες δεν πρόκειται ποτέ ξεχάσουν τις υπέρογκες αυξήσεις μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αφού τις βιώνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς ρεύματος.

Ανάλυση

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι 59 δήμοι που αύξησαν τα δημοτικά τέλη το 2025, η αντίστοιχη αύξηση, καθώς και η έκτακτη επιχορήγηση που έλαβαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν είναι:

Η μεγαλύτερη αύξηση δημοτικών τελών στα νοικοκυριά παρατηρείται στο δήμο Δέλτα (60%) και ακολουθούν οι δήμοι Χαλκιδέων (52%), Λαμιέων (51%), Ρεθύμνου (50%) και Σπετσών (50%), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρούνται στους δήμους Καρδίτσας (7%), Κομοτηνής (8%), Θέρμης (8,5%), Παιονίας (9%) και Σαλαμίνας (10%).

Η μεγαλύτερη αύξηση δημοτικών τελών στα καταστήματα παρατηρείται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (76%) και ακολουθούν οι δήμοι Κισσάμου (65%), Δέλτα (60%), Χαλκιδέων (52%) και Λαμιέων (51%), ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρούνται στους δήμους Θέρμης (8,5%), Παιονίας (9%), Χαλκηδόνος (12,5%), Θερμαϊκού (13,5%) και Χίου, Ζωγράφου και Ηλιούπολης (και οι τρεις 15%).

Ας δούμε και ένα παράδειγμα στο Δήμο Λαρισαίων:

Ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. στη Α΄ Ζώνη που κατασκευάσθηκε το 2007, 2ου ορόφου, με πρόσοψη σε ένα δρόμο και με τιμή ζώνης 1.400 €, πληρώνει ΕΝΦΙΑ 311 € το χρόνο.

Μετά τις αυξήσεις 35% των δημοτικών τελών από 1/1/2025, ταετήσια δημοτικάτέλη για τα 100τ.μ.είναι282€, ο ετήσιος δημοτικός φόρος είναι11 € και το ετήσιο ΤΑΠ είναι39€. Το άθροισμα των τριών αυτών ποσών, που καταλήγει στο ταμείο του δήμου,είναι332 ευρώ και υπερβαίνει τον ΕΝΦΙΑ.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι Λαρισαίοι πληρώνουν για ετήσια δημοτικά τέλη έναν ακόμα ΕΝΦΙΑ.

Τι έγινε στο δήμο Λαρισαίων

Ο δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35% από 1/1/2025, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024. Η αύξηση των δημοτικών τελών δεν υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής του Δήμου Λαρισαίων, αλλά προέκυψε αργότερα λόγω των αυξημένων δαπανών και της επιβολής του τέλους ταφής απορριμμάτων, όπως ανέφερε η δημοτική αρχή.

Η δημοτική αρχή ανέφερε ότι η αύξηση των τελών έγινελόγω της παραλαβής ζημιάς 3,2 εκατομμυρίων € από την προηγούμενη δημοτική αρχή, λόγω του δυσβάσταχτου τέλους ταφής απορριμμάτων και λόγω του ενεργειακού κόστους, που από 2,8 εκ. € έφθασε τα 4,5 εκ. €.

Η αύξηση σε ετήσια βάση υπερβαίνει το ποσό του ΕΝΦΙΑ όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα και επηρεάζει όλα τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης για το ποσό της συγκεκριμένης αύξησης, αφού η αύξηση δεν υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής και μάλιστα έγινε σε μία περίοδο που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κάλπαζαν, η ακρίβεια διαρκείας ροκάνιζεκαι συνεχίζει να ροκανίζει μισθούς και συντάξεις, πριν συμπληρωθεί καν το 20ήμερο κάθε μήνα και οι επαγγελματίες βρίσκονταν και βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο κύμα επιβαρύνσεων, τη στιγμή που τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος παρέμεναν υψηλά και η οικονομική τους κόπωση ήταν έντονη.

Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 9/7/2024, ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος ανέφερε ότι το τέλος ταφής απορριμμάτων για το Δήμο Λαρισαίων είναι δυσβάσταχτο και ότι θα κοστίσει στο δήμο περί τα800.000 €.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024, ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Αχιλλέας Κέλλας κατήγγειλε την πρώην δημοτική αρχή, γιατί στον προϋπολογισμό του 2024 δε συμπεριέλαβε το τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο ήταν 1.868.000 €και τον επόμενο χρόνο θα είναι2.063.000 €.

Τελικά ποιο από δύο ισχύει τα 800.000 € που ανέφερε ο δήμαρχος ή τα παραπάνω ποσά που ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Στην εκτέλεση πάντως του προϋπολογισμού 2025 (1/1 – 31/10) αναφέρεται ότι έχει δεσμευθεί το ποσό των 1.728.437 € για το τέλος ταφής αποβλήτων.

Βέβαια, η δημοτική αρχή δεν ανέφερε ποτέ στην προεκλογική της καμπάνια το 2023 το πρόβλημα του τέλους ταφής αποβλήτων και αυτό δείχνει ότι ή το αγνοούσε και το ανακάλυψε στη συνέχεια ή το ήξερε και έδρασε σκόπιμα.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/10/2024 ο δήμαρχος Λαρισαίων δήλωσε: «Εφόσον τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα θα προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση των τελών. Δεν μπορείς να εισπράττεις περισσότερα απ’ όσα χρειάζεσαι. Πρέπει όμως να εξασφαλίσεις πως θα έχεις αυτά που χρειάζεσαι».

Με αποφάσεις της κυβέρνησης μέσα στο 2025, το 85% του τέλους ταφής επιστρέφει ανταποδοτικά στο δήμο και για το 2025, το τέλος που θα εισπραχθεί θα αφορά το β’ εξάμηνο του 2023 και το α’ εξάμηνο του 2024 που εκκρεμούν. Στο δήμο δόθηκε επίσης και επιχορήγηση 1.636.204 € για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος τέλους ταφής του δήμου.

Το ερώτημα λοιπόν είναι: Τώρα που η κυβέρνηση επιχορηγεί το δήμο και του επιστρέφει το 85% του τέλους ταφής και εν αναμονή της απόφασης του Συμβούλιο της Επικρατείας, θα προχωρήσει η δημοτική αρχή στη μείωση των δημοτικών τελών για το 2026, όπως υποσχέθηκε ο δήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαμάκος;

Συμπεράσματα

Οι δημότες καλούνται να πληρώσουν εκτός των άλλων υποχρεώσεων και τις αυξήσεις των δημοτικών τελών χωρίς να έχουν λόγο.

Οι οποιεσδήποτε συζητήσεις για τα δημοτικά τέλη, δεν μπορούν να γίνονται εάν δεν λαμβάνεται υπόψη και η κοινωνική πραγματικότητα.

Μπορεί οι αυξήσεις των δημοτικών τελών να είναι αναγκαίες, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται και από ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα, δηλαδή πληρώνοντας ο δημότης, θα πρέπει να ξέρει τι θα πάρει πίσω.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας