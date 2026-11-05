Τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1936-2026) γιορτάστηκαν με μηνύματα για την ενίσχυση της ναυτιλίας, την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα και τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνόκτητου στόλου.

Τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη, τη γεωπολιτική επιρροή και τη διεθνή ισχύ της χώρας, ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 ετών από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και ισχυρής θεσμικής εκπροσώπησης απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, ενώ ο πρόεδρος του ΝΕΕ, Γιώργος Αλεξανδράτος, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή και στη συμβολή του επιμελητηρίου στην προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Βασίλης Κικίλιας: Η ναυτιλία ενισχύει τη διεθνή θέση της Ελλάδας

Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι η ισχύς ενός έθνους δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στη στρατιωτική του δύναμη, αλλά και στην παρουσία του στις θάλασσες, στο διεθνές εμπόριο και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως ανέφερε, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, προσδίδοντάς της διεθνή εμβέλεια, δυσανάλογα μεγαλύτερη από το γεωγραφικό και πληθυσμιακό της μέγεθος. Η ναυτιλία αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικής ισχύος, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και στις διεθνείς συνεργασίες, είπε ο υπουργός. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική ναυτιλία έχει πλέον αποκτήσει σημαντική θέση στον στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ισχυρή παρουσία της στις ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα στην Κίνα και στην Ιαπωνία, επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα της.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη διαχρονική συμβολή των Ελλήνων ναυτικών και εφοπλιστών, οι οποίοι, όπως είπε, μέσα από δύσκολες συνθήκες και προσωπικές θυσίες, δημιούργησαν έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως.

Ναυτικά επαγγέλματα και νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Κικίλιας στην ανάγκη προσέλκυσης της νέας γενιάς στη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος μπορεί να προσφέρει σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση, υψηλές αποδοχές και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Όπως υπογράμμισε, οι συνθήκες εργασίας στα σύγχρονα εμπορικά πλοία έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, με μικρότερης διάρκειας ταξίδια και αναβαθμισμένες υποδομές διαβίωσης. Επισήμανε ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα δεν περιορίζεται στα πληρώματα των πλοίων, αλλά δημιουργεί ένα ευρύ πλέγμα επαγγελμάτων στην ξηρά, από τις λιμενικές υπηρεσίες και την εφοδιαστική αλυσίδα, μέχρι την ενέργεια, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, τις μαρίνες και το yachting.

Ειδική αναφορά έκανε στο ναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώνει περισσότερες από 1.200 εταιρείες, αποτελώντας τη βάση ενός ευρύτερου παραγωγικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Ο υπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη αυτού του πλέγματος δραστηριοτήτων με την ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Ελλάδα, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη ναυτιλιακή κοινότητα για τη συνεργασία της με την Πολιτεία, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας και των ενεργειακών κρίσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κοινή προσπάθεια μπορεί να αντιμετωπίσει και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Γιώργος Αλεξανδράτος: Εννέα δεκαετίες θεσμικής εκπροσώπησης της ναυτιλίας

Στην ιστορική διαδρομή του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρός του, Γιώργος Αλεξανδράτος, επισημαίνοντας ότι η συμπλήρωση 90 χρόνων αποτελεί ιδιαίτερο ορόσημο για έναν θεσμό που συνδέθηκε στενά με την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. Όπως σημείωσε, 90 χρόνια για έναν άνθρωπο αντιπροσωπεύουν σχεδόν μια ολόκληρη ζωή, ενώ για έναν θεσμό αποτελούν μια μακρά διαδρομή δημιουργίας, προσφοράς και διαρκούς προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ανατρέχοντας στο 1936, έτος ίδρυσης του Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ότι οι ιδρυτές του οραματίστηκαν έναν φορέα που θα εκπροσωπούσε τις ανάγκες της ναυτιλίας, θα υπερασπιζόταν τα συμφέροντά της και θα αποτελούσε σταθερό συνομιλητή της Πολιτείας. Ο κ. Αλεξανδράτος σημείωσε ότι στη διάρκεια των εννέα δεκαετιών, ο κόσμος και η ναυτιλία μεταμορφώθηκαν, χωρίς ωστόσο να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση που χαρακτηρίζει τη ναυτική δραστηριότητα και τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα. Αναφέρθηκε ακόμη στη μακρά ναυτική παράδοση της Ελλάδας και στη διορατικότητα που επέδειξε διαχρονικά η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η ιστορική αυτή πορεία αποτυπώνεται στο επετειακό λεύκωμα που δημιουργήθηκε για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή τους στην επετειακή εκδήλωση, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους προσδίδει στη βραδιά τον χαρακτήρα μιας πραγματικής γιορτής για ολόκληρη τη ναυτιλιακή κοινότητα. Η επέτειος των 90 χρόνων, ανέδειξε τη συνέχεια ενός θεσμού που, από το 1936 έως σήμερα, λειτουργεί ως σύνδεσμος της ναυτιλιακής κοινότητας με την Πολιτεία, με βασική επιδίωξη τη στήριξη και την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας.

Μελίνα Τραυλού: Η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ

Στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, χαρακτηρίζοντας τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ιστορική επέτειο για την ελληνική ναυτική οικογένεια. Η πρόεδρος της ΕΕΕ εξήρε τη συμβολή των ανθρώπων που υπηρέτησαν το επιμελητήριο και διαμόρφωσαν την πορεία του, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν όλους τους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας.

Όπως ανέφερε, το ΝΕΕ συνθέτει διαφορετικές απόψεις και μετατρέπει τη συλλογική εμπειρία της ναυτιλιακής κοινότητας σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο.

Η κ. Τραυλού υπογράμμισε ότι για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο αποτελεί σταθερό σύμμαχο στην προάσπιση των αρχών της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι η ίδια είχε την τιμή να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιό του. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεργασία των δύο οργανισμών, οι οποίοι, παρά τους διακριτούς θεσμικούς τους ρόλους, μοιράζονται την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία εξελίσσεται και ενισχύεται όταν οι άνθρωποί της ενώνουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό.

Αναφερόμενη στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, επισήμανε ότι η ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και αντιμετωπίζει πολυεπίπεδες προκλήσεις, γεγονός που καθιστά την ενότητα και τους ισχυρούς θεσμούς περισσότερο αναγκαίους από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της σύνθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων και της διαμόρφωσης ρεαλιστικών πολιτικών, ώστε η ελληνική ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική και να διατηρήσει την πρωταγωνιστική της θέση διεθνώς.

Μιχαηλίδης: Από τα 1,5 εκατ. gross tonaz στους 230 εκατ. τόνους η ελληνόκτητη ναυτιλία

Στην ιστορική εξέλιξη της ελληνόκτητης ναυτιλίας και στον καθοριστικό ρόλο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως συνδετικού κρίκου μεταξύ ναυτιλιακής κοινότητας και Πολιτείας, αναφέρθηκε ο βουλευτής και τομεάρχης Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης.

Όπως επισήμανε, το 1936, έτος ίδρυσης του ΝΕΕ, χαρακτηριζόταν από έντονες γεωπολιτικές αντιπαλότητες και διεθνείς προκλήσεις, παρουσιάζοντας υπό αυτό το πρίσμα ορισμένες ομοιότητες με τη σημερινή περίοδο, παρά τις σημαντικές διαφορές των δύο εποχών. Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι το Ναυτικό Επιμελητήριο, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ ναυτιλίας και Πολιτείας, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Ενδεικτικά της εντυπωσιακής αυτής πορείας, ανέφερε ότι το 1930, η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου δεν ξεπερνούσε τα 1,5 εκατ. Gross Tonnage (GT), ενώ σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, υπερβαίνει τα 230 εκατ. Gross Tonnage (GT) αποτυπώνοντας τη θεαματική διεύρυνση της ελληνικής παρουσίας στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.

Η τοποθέτησή του ανέδειξε τον ρόλο του ΝΕΕ, όχι μόνο ως θεσμικού εκπροσώπου της ναυτιλίας, αλλά και ως παράγοντα που συνέβαλε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μετέπειτα ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου.

Χρήστος Κοντορουχάς: Ενενήντα χρόνια σύμπλευσης

Στη διαχρονική συνεργασία του ΝΕΕ με το Λιμενικό Σώμα αναφέρθηκε, τέλος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Χρήστος Κοντορουχάς.

Χαρακτήρισε τα 90 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του επιμελητηρίου σημαντική θεσμική παρακαταθήκη, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος της ελληνικής ναυτιλίας στηρίζεται στην επιχειρηματική πρωτοβουλία, την εξωστρέφεια και τη ναυτοσύνη των Ελλήνων, αλλά και στους ισχυρούς θεσμούς που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των δεκαετιών.