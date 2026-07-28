Στην πρώτη πλήρη ανανέωση των χαρτονομισμάτων ευρώ από την κυκλοφορία τους το 2002 προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρουσιάζοντας τις δέκα προτάσεις σχεδιασμού που έχουν προκριθεί και καλώντας το κοινό να εκφράσει την άποψή του.

Η ΕΚΤ θέτει επί της ουσίας ένα δίλημμα στους Ευρωπαίους πολίτες: ιστορικά πρόσωπα της γηραιάς ηπείρου ή τη φυσική ομορφιά με ποτάμια και πουλιά;

Στη μία πλευρά, η πρώτη σειρά πιθανών χαρτονομισμάτων φιλοξενεί σπουδαίες μορφές του πολιτισμού και της επιστήμης. Ανάμεσά τους δεσπόζει η Ελληνίδα υψίφωνος Μαρία Κάλλας, μαζί με τον Γερμανό συνθέτη Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, τη Γαλλοπολωνή επιστήμονα Μαρία Κιουρί, τον Ισπανό συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες, τον Ιταλό πολυμαθή Λεονάρντο ντα Βίντσι και την Αυστριακή ειρηνίστρια Μπέρθα φον Ζούτνερ. Η πίσω όψη αυτών των σχεδίων απεικονίζει εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους, όπως πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και δημόσιες πλατείες.

Η φύση και η… μονομαχία με τη Βρετανία

Στον αντίποδα, η δεύτερη θεματική εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και τα φυσικά οικοσυστήματα. Τα σχέδια αυτά συνδυάζουν ορεινές πηγές, καταρράκτες, κοιλάδες και εκβολές ποταμών με σπάνια πουλιά, όπως αλκυόνες, μελισσοφάγους, λευκούς πελαργούς και αβοκέτες. Στην πίσω όψη τους φιλοξενούνται τα θεσμικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν.

Μάλιστα, σε μια παράδοξοι τροπή της τύχης, η ευρωζώνη και η Βρετανία ενδέχεται να καταλήξουν με το ίδιο πουλί στα νομίσματά τους, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προτείνει σειρά από ζώα στη δική της δημόσια ψηφοφορία.

Πότε αποφασίζεται το τελικό σχέδιο

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τα σχόλιά του και να ψηφίσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η ετυμηγορία των πολιτών δεν θα είναι δεσμευτική.

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο θα λάβει τη τελική απόφαση προς το τέλος του έτους, συνυπολογίζοντας τις τεχνικές αξιολογήσεις, τα αποτελέσματα των ερευνών και τα συμπεράσματα ειδικής επιτροπής σχεδιασμού.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σχολίασε πως τα νέα σχέδια «συνδυάζουν ομορφιά και νόημα», τονίζοντας παράλληλα ότι: «Τα χαρτονομίσματα ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο πληρωμής – είναι μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης που ενισχύουν την κοινή μας ταυτότητα».