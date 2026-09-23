Στο στόχαστρο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τους καταναλωτές, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη «κρυφών» εισοδημάτων σε επαγγελματικούς κλάδους με υψηλή επιρρέπεια στη μη έκδοση αποδείξεων.

Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων μέτρων, επανεξετάζεται και διευρύνεται το πλαίσιο των «φορομπόνους» για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με:

Διπλή προσμέτρηση: Οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένους επαγγελματίες θα υπολογίζονται στο διπλάσιο της πραγματικής τους αξίας για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Πρακτικό παράδειγμα: Μια ηλεκτρονική πληρωμή ύψους 300 ευρώ για παροχή υπηρεσιών στους συγκεκριμένους κλάδους θα προσμετράται στη φορολογική δήλωση ως δαπάνη 600 ευρώ.

Στόχος το «ψηφιακό αποτύπωμα» των συναλλαγών

Η διατήρηση και η πιθανή διεύρυνση των φορολογικών αυτών ελαφρύνσεων αποσκοπεί στην παρακίνηση των φορολογουμένων να επιλέγουν τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε συναλλαγή αφήνει ανεξίτηλο ψηφιακό αποτύπωμα, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια διακίνησης μαύρου χρήματος, διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ και ενισχύει τα δημόσια έσοδα.