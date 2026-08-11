Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές του «μαύρου χρυσού», καθώς οι αγορές διακατέχονται από έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού φαίνεται πως θα έχει διάρκεια, με το χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης να φαντάζει αγεφύρωτο.

Η νευρικότητα των επενδυτών αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα ταμπλό. Ειδικότερα, περίπου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (11/8), το πετρέλαιο τύπου Brent (παράδοσης Οκτωβρίου) κατέγραψε κέρδη της τάξης του 2,55%, φτάνοντας τα 89,96 δολάρια ανά βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, γύρω στις 11:30, η τιμή του είχε καταφέρει να διασπάσει πρόσκαιρα το ψυχολογικό φράγμα των 90 δολαρίων, αγγίζοντας τα 90,02 δολάρια.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου το αμερικανικό αργό (WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου) σημείωσε άνοδο 2,91%, διαμορφούμενο στα 84,52 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά υδρογονανθράκων είχε ήδη δείξει τις προθέσεις της από την αρχή της εβδομάδας, σημειώνοντας σημαντικό άλμα τη Δευτέρα. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τους αυστηρούς όρους που προβάλλει το Ιράν προκειμένου να επιτρέψει ξανά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όροι οι οποίοι θεωρείται απίθανο να γίνουν δεκτοί από την αμερικανική πλευρά.

Το διπλωματικό και πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στις ιρανικές απαιτήσεις με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.

Όπως υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Τεχεράνη «απαιτεί αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη τους πέντε μήνες στρατιωτικής σύγκρουσης», σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει πως κάτι τέτοιο συνέβη «αν και αυτό δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή συναντήσεις μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά προχώρησε σε αντιπροτάσεις, δηλώνοντας: «Όμως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί, με τον ίδιο τρόπο, ζητώ κι εγώ αποζημιώσεις από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» σε διάφορες επιθέσεις και «συγκρούσεις». Μάλιστα, έκανε ειδική μνεία σε προγενέστερα χτυπήματα, ζητώντας δικαίωση για «τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole», αναφερόμενος στη φονική επίθεση που δέχτηκε το αμερικανικό πολεμικό πλοίο το 2000, στα ανοιχτά της Υεμένης.