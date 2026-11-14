Πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, ενοικιαστές, νέοι γονείς, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν ήδη από φέτος τα πρώτα οφέλη από τη δέσμη μόνιμων μέτρων στήριξης ύψους 2,2 δισ. ευρώ, η οποία είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο και θεσπίστηκε με το νομοσχέδιο για την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» που ψηφίστηκε την Παρασκευή (13/11) στη Βουλή.

Οι πρώτες καταβολές ξεκινούν στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ έως το τέλος Μαρτίου 2027 θα έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους και οι περισσότερες από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, μέσω τριών βασικών πυλώνων: μειώσεων φόρων και εισφορών, άμεσων ενισχύσεων «στην τσέπη» και ενός νέου αποταμιευτικού-επενδυτικού προγράμματος για τα παιδιά.

Φοροελαφρύνσεις και μικρότερες κρατήσεις

Τρίτεκνοι (έως 1.800€ όφελος): Από το φορολογικό έτος 2027 επεκτείνεται ο μηδενικός συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ το τμήμα 20.000,01–30.000€ φορολογείται με 20%. Οι μισθωτοί θα δουν το όφελος από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2027 (που προπληρώνεται τον Δεκέμβριο για τους δημοσίους υπαλλήλους), ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι στις δηλώσεις του 2028. Ενδεικτικά, τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 30.000€ μειώνει τον φόρο του από 2.820€ σε 1.020€ και έχει κέρδος κέρδος 1.800€.

Αγρότες (κέρδος 1.500 – 2.900€): Θεσπίζεται αφορολόγητο 20.000 ευρώ κερδών για κατ’ επάγγελμα αγρότες (με τουλάχιστον 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα) ήδη από τα εισοδήματα του 2026 (δηλώσεις Μαρτίου 2027). Αγρότης χωρίς παιδιά με 30.000€ εισόδημα θα πληρώνει 2.183€ αντί 5.083€ και θα έχει όφελος 2.900€, ενώ αγρότης με δύο παιδιά και 20.000€ εισόδημα μηδενίζει τον φόρο των 1.540€.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις: Από τα εισοδήματα του 2026 καταργούνται οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος λόγω τζίρου, μισθοδοσίας και υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου (π.χ. επιχείρηση καφέ 15ετίας με 5 εργαζομένους μειώνει το τεκμαρτό από 27.244€ σε 16.744€ και κερδίζει 2.534€ φόρο). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φορολογική/εργατική συμμόρφωση (σύνδεση POS, myDATA, απουσία κυρώσεων 5ετίας και υποβολή τυχόν εκκρεμών δηλώσεων 5ετίας έως 31/12/2026). Παράλληλα, για τα ΤΑΞΙ το τεκμαρτό υπολογίζεται βάσει ποσοστού ιδιοκτησίας (εξαιρούνται ανήλικοι κάτοχοι άδειας), διευρύνεται η μείωση 50% του τεκμαρτού σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 σε Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες Π.Ε., καθώς και στην Π.Ε. Νήσων Αττικής), καταργείται από το 2026 το τέλος επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα εκτός Αττικής (κατά 50% στην Αττική το 2027 και πλήρως το 2028), μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50% (εισοδήματα 2027) και επιταχύνονται σε 6 χρόνια οι αποσβέσεις εξοπλισμού από το 2027.

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία (αξίας έως 400.000€) σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 σε Δυτική Μακεδονία/παραμεθόριο, περιλαμβάνεται η Π.Ε. Νήσων Αττικής). Επιπλέον, ανοίγει παράθυρο 4 μηνών (από τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, χωρίς παράταση) για διορθώσεις Ε9 ετών 2014–2026 για πραγματικά τετραγωνικά χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα, ενώ παρατείνονται έως 31/12/2027 η 36μηνη απαλλαγή φόρου ενοικίων για κλειστά/Airbnb ακίνητα που περνούν σε μακροχρόνια μίσθωση, η αναστολή φόρου υπεραξίας, η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα και οι εκπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Μισθωτοί, φιλοδωρήματα, ηλεκτρονικές πληρωμές & ορφανά: Από 1/4/2027 μειώνεται η εισφορά ανεργίας των μισθωτών από 1,20% σε 0,70% (όφελος 5€/μήνα στα 1.000€ μικτά, 7,50€ στα 1.500€, 10€ στα 2.000€). Θεσπίζεται ετήσιο αφορολόγητο 6.000 ευρώ για προαιρετικά φιλοδωρήματα από το 2026, παρατείνεται για το 2027 η έκπτωση 30% ηλεκτρονικών αποδείξεων (έως 5.000€) και ο διπλός υπολογισμός δαπανών υγείας, μειώνεται ο ΦΠΑ σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και πάνες ακράτειας από 1/1/2027, ενώ εξαιρούνται από το εισοδηματικό όριο εξαρτώμενων μελών οι συντάξεις θανάτου ορφανών τέκνων (από το 2026).

Άμεσες ενισχύσεις και παροχές

400 ευρώ σε συνταξιούχους & ευάλωτους: Καταβάλλονται αυτόματα χωρίς αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 (αυξημένα κατά 60% από τα 250€ πέρυσι / 300€ του 2025), αφορολόγητα και ακατάσχετα, σε 2,2 εκατ. δικαιούχους (συνταξιούχους άνω των 65 ετών έως 31/12/2025, δικαιούχους σύνταξης θανάτου άνω των 60 ετών, δικαιούχους αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστους υπερήλικες).

Επίδομα γέννησης & αναδρομικά: Αυξάνεται σε 4.500€ για το 4ο παιδί (από 3.500€), 5.500€ για το 5ο και 6.500€ για το 6ο, αναδρομικά για γεννήσεις από 1/1/2026. Οι διαφορές θα πληρωθούν εφάπαξ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς νέα αίτηση.

Αναπηρικές παροχές: Από 1/1/2027 αναπροσαρμόζονται ετησίως με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων (2,5% ή παραπάνω), με την πρώτη αύξηση να φαίνεται στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026.

Επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο: Επανέρχεται έπειτα από 15 χρόνια, ύψους 500 ευρώ μικτά (συντάξιμο), με πρώτη καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου 2027 για όσους μισθοδοτήθηκαν από 1/12/2026 έως 30/11/2027.

Κίνητρο Καστελόριζου: Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό (συν 1.000€ ανά ανήλικο τέκνο) για εγκατάσταση και παραμονή στον Δήμο Μεγίστης (από το 2027 για μόνιμους κατοίκους και από το 2028 για νέους μετοικούντες).

«Κουμπαράς» νέας γενιάς με κρατική επιδότηση έως 24.652 ευρώ

Από τις αρχές του 2027 τίθεται σε λειτουργία ο νέος αποταμιευτικός και επενδυτικός λογαριασμός για ανηλίκους (με ελληνική ιθαγένεια ή πολίτες ΕΕ με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα), στον οποίο το Δημόσιο επιδοτεί «1 προς 1» κάθε ιδιωτική κατάθεση έως 1.200 ευρώ ετησίως (ποσό που αυξάνεται κατά 10% ανά 5ετία).

Σε ορίζοντα 18ετίας, με τις μέγιστες καταβολές, συγκεντρώνονται 49.304 ευρώ κεφαλαίου (24.652€ από την οικογένεια και 24.652€ από το κράτος), ενώ με μια ενδεικτική απόδοση 3% το τελικό ποσό μπορεί να αγγίξει τις 64.000 ευρώ. Τα χρήματα αποδεσμεύονται στην ενηλικίωση (με εξαιρέσεις για λόγους υγείας κ.λπ.) με κεφαλαιακή προστασία των εισφορών, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται πριν το παιδί κλείσει τα 2 έτη (ειδικά για το 2027 καλύπτονται παιδιά γεννημένα από 1/1/2025).