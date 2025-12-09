Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι η προθεσμία για την υποβολή των ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων της μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025, που αρχικά είχε παραταθεί έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μεταφέρεται πλέον έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η νέα αυτή παράταση δίνεται ώστε οι εργοδότες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ολοκληρώσουν την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν για την αναβάθμιση της διαδικασίας υποβολής της ΑΠΔ για τα οικοδομοτεχνικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση δεν αφορά την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έπρεπε να εξοφληθούν έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.