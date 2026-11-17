Η ψήφιση από τη Βουλή της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση, μέσα στις επόμενες ημέρες, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την τακτοποίηση οφειλών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η νέα ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνσή τους και, εφόσον τηρούν τους όρους, να αποφύγουν κατασχέσεις, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων αλλά και ποινικές διώξεις.

Στο νέο σχήμα μπορούν να μεταφερθούν και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, με τη μηνιαία καταβολή τους να μπορεί να μειωθεί έως και κατά 40%. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική διευθέτηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εκτός του νέου πλαισίου μένουν οφειλές που σχετίζονται με ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και όσες εξαιρούνται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τους οφειλέτες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αρχικά, δεν θα πρέπει να έχουν άλλες ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν υπάρχουν χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, θα πρέπει να έχουν ήδη τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, για παράδειγμα μέσω αναστολής πληρωμής, άλλης ρύθμισης, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, έως και το φορολογικό έτος 2024, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Τι ισχύει για όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις

Όσοι εξυπηρετούν ήδη ρύθμιση 72 δόσεων μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο καθεστώς των 120 δόσεων, αρκεί η υφιστάμενη ρύθμιση να εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Με τον τρόπο αυτό, η μηνιαία επιβάρυνση μπορεί να περιοριστεί σημαντικά, ανάλογα με το ύψος και το υπόλοιπο της οφειλής.

Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες θα πρέπει να εξοφλούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος της οφειλής.

Η οφειλή που εντάσσεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία προσαύξηση 15%.

Ποια είναι τα οφέλη για όσους τηρούν τη ρύθμιση

Η ένταξη στη ρύθμιση και η συνεπής καταβολή των δόσεων συνοδεύονται από σημαντικές διευκολύνσεις για τον οφειλέτη.

Μεταξύ άλλων, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη όσο η ρύθμιση παραμένει ενεργή και, σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης, εξαλείφεται το αξιόποινο.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε απαιτήσεις, κινητά και ακίνητα.

Σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, αυτές δεν θα καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, εφόσον αφορούν αποκλειστικά χρέη που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχει γνωστοποιηθεί στον τρίτο η σχετική απόφαση αποδέσμευσης.

Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων

Η ρύθμιση παύει να ισχύει και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό εάν ο οφειλέτης δεν τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή αν οι δύο τελευταίες δόσεις παραμείνουν απλήρωτες για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Επίσης, η ρύθμιση παύει να ισχύει αν, μέσα σε έναν μήνα από την ένταξη σε αυτή, ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν καλύπτονται από τις 120 δόσεις.

Τι πρέπει να γίνεται με τις νέες οφειλές

Οι τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν μετά την ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται μέσα σε τρεις μήνες από τη βεβαίωσή τους.

Η τήρηση αυτής της προϋπόθεσης είναι απαραίτητη προκειμένου ο οφειλέτης να διατηρεί ενεργή τη ρύθμιση και να συνεχίζει να απολαμβάνει τα ευεργετήματά της.