Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το «Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης» (Union HandlingFee – UHF), ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται μεγάλες πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu, Trendyol και AliExpress, οι οποίες διακινούν καθημερινά εκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Το νέο τέλος αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ, το οποίο προστίθεται στον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου σε συγκεκριμένες εισαγωγές χαμηλής αξίας. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάνει τα 5 ευρώ ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε μία αποστολή.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι και πώς επιβάλλεται

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, με την Εγκύκλιο (Ε.2067/2026), εξειδικεύει τους κανόνες επιβολής και είσπραξης του τέλους, τους υπόχρεους καταβολής, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές αρχές.

Συγκεκριμένα:

Το τέλος ορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, το τέλος δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης.

Τελωνειακοί κωδικοί και υπολογισμός ΦΠΑ

Για την εφαρμογή του μέτρου στις τελωνειακές διαδικασίες προβλέπεται η χρήση δύο ειδικών κωδικών: του Y126, ο οποίος ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC, και του F00 (Union HandlingFee), με τον οποίο καταχωρίζεται η σχετική επιβάρυνση στις τελωνειακές διασαφήσεις Η1 και Η7.

Η επιβολή του νέου τέλους δεν αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν επηρεάζονται από το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης.