Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου εισάγεται προς επεξεργασία την προσεχή Τρίτη (03/11) το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711.

Όπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή, η νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτελεσματική θωράκιση καταναλωτών και επιχειρήσεων από τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών με αναγκαίες επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ, καθώς και στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στα δίκτυα, τις χρεώσεις ΥΚΩ, τα data centers, αλλά και χωροταξικών εκκρεμοτήτων στη Μεταμόρφωση Καρδίτσας και το Δέλτα του Έβρου.

Η ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 και ο ανασχεδιασμός της αγοράς

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο μετά την κατάθεσή του στη Βουλή, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνεται διαχρονικά από έντονη μεταβλητότητα και υψηλό κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε το 2021.

Η κρίση ανέδειξε ταυτόχρονα την ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Μέσω της νέας νομοθετικής παρέμβασης προωθείται:

Η επέκταση των δυνατοτήτων για τους αυτοκαταναλωτές.

Η πλήρης και διαφανής ενημέρωση των καταναλωτών για την ενίσχυση της προστασίας τους με δίκαιο τρόπο.

Η ευέλικτη διαχείριση των δικτύων, ώστε να περιοριστεί η έκθεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις αυξομειώσεις των τιμών.

Η μείωση των καθυστερήσεων στις συνδέσεις και η άρση των εμποδίων για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την περαιτέρω προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Απανθρακοποίηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην αιτιολογική έκθεση καταλαμβάνει το ζήτημα της ηλεκτροδότησης των νησιών της χώρας. Η συνεχιζόμενη εξάρτηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών από την παραγωγή ρεύματος μέσω πετρελαϊκών μονάδων επιφέρει σταθερά υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση και εξαιρετικά περιορισμένη ενεργειακή αυτονομία.

Παράλληλα, η μέχρι σήμερα απουσία ενός συντονισμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού λειτουργούσε αποτρεπτικά για την εκτέλεση κρίσιμων και αναγκαίων επενδύσεων, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται στα δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια ευρώ.

Όπως προειδοποιεί το ΥΠΕΝ, χωρίς τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση θα διαιωνίζονταν η εξάρτηση των νησιωτικών περιοχών από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, οι επιβαρύνσεις στο κόστος ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην πορεία της απανθρακοποίησης.

Ρυθμίσεις για ΑΠΕ, δίκτυα, αρνητικές τιμές, Data Centers και ΥΚΩ

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει εκτενές πλέγμα ενεργειακών ρυθμίσεων για τη διευθέτηση χρόνιων δυσλειτουργιών στην αγορά:

ΑΠΕ και Αυτοδιοίκηση: Αίρονται τα διοικητικά εμπόδια που δυσχέραιναν την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ρυθμίζονται θέματα αποζημίωσης των αγροτών από έργα πράσινης ενέργειας.

Ιδιωτικά δίκτυα και ανανέωση σταθμών: Θεσπίζονται επιπλέον μέτρα για τον έλεγχο και τη συντήρηση ιδιωτικών δικτύων, αποσαφηνίζονται οι κανόνες αποζημίωσης των σταθμών Α.Π.Ε. που συνδέονται μέσω αυτών, ενώ παρέχονται νέα κίνητρα για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων καθώς και για τη ριζική ανανέωση (repowering) υφιστάμενων σταθμών Α.Π.Ε. που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Αρνητικές τιμές και αυτοκατανάλωση: Αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος οικονομικής επιβάρυνσης των οικιακών αυτοκαταναλωτών κατά τις περιόδους αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δηλαδή οι σταθμοί αυτοκατανάλωσης παράγουν και εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα αντί αυτή να ιδιοκαταναλώνεται.

Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) και ηλεκτρικός χώρος: Ρυθμίζονται ζητήματα που απορρέουν από την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, τα οποία αυξάνουν δραστικά την πίεση στη χωρητικότητα του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.): Δρομολογείται πλαίσιο για την άρση των επιβαρύνσεων των νοικοκυριών από τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω., οι οποίες δεν είχε καταστεί δυνατό να εξαλειφθούν μέχρι σήμερα.

Χωροταξικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

Πέρα από το καθαρά ενεργειακό σκέλος, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει ειδικές πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές διατάξεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν επείγοντα προβλήματα:

Μεταμόρφωση Καρδίτσας: Αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι ασφάλειας για τον οικισμό των 324 κατοίκων και των περίπου 180 ιδιοκτησιών, ο οποίος δοκιμάζεται από επαναλαμβανόμενες καταστροφικές πλημμύρες, ενώ ταυτόχρονα κάμπτονται πολεοδομικοί περιορισμοί που εμπόδιζαν την αναβάθμιση αθλητικών και κοινωνικών υποδομών.

Θερμαϊκός Κόλπος: Επιλύεται ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων που περιόριζε μέχρι σήμερα την άσκηση ενιαίας και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιοχή.

Δέλτα Έβρου: Διευθετείται το επί μακρόν άλυτο νομικό καθεστώς για 168 καλύβες της περιοχής, εκ των οποίων οι 108 έχουν ήδη απογραφεί επισήμως.

Συνοψίζοντας, η Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμίζει ότι το σχέδιο νόμου παρεμβαίνει αποφασιστικά για την εξάλειψη υφιστάμενων οικονομικών, τεχνικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών δυσλειτουργιών, οι οποίες μέχρι σήμερα επιβάρυναν υπέρμετρα τους καταναλωτές, προκαλούσαν καθυστερήσεις σε στρατηγικές επενδύσεις και περιόριζαν την ενεργειακή ασφάλεια, την κοινωνική προστασία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της χώρας.