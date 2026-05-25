Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να παρθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενός νέου Fuel Pass για τους πολίτες αλλά και για παράταση της επιδότησης με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Με την τιμή της βενζίνης σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ τους τελευταίους μήνες, λόγω της μεγάλης αύξησης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχει επιφέρει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εκατομμύρια καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με το δυσβάσταχτο κόστος της μετακίνησης.

Να θυμίσουμε ότι το ύψος της επιδότησης στο Fuel Pass του Απριλίου ξεκινούσε από τα 25 ευρώ και έφτανε ακόμα και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος (επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο κτλ). Προϋπόθεση ήταν τα οχήματα να βρίσκονται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένα και να μην οφείλουν οι ιδιοκτήτες τέλη κυκλοφορίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια, που κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσουν και για τη νέα επιδότηση, είχαν καθοριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Το όριο αυτό αυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο έφτανε τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 20 λεπτά ανά λίτρο.

Ένα μέτρο που ως στόχο είχε να «φρενάρει» τις ανατιμήσεις στα ράφια που περνούν μέσα από το αυξημένο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη τα επίπεδα του πληθωρισμού , στο δυσθεώρητο 5,6% τον Απρίλιο, φαίνεται ότι το μέτρο δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπολογίζει ότι το νέο Fuel Pass και η παράταση επιδότησης του ντίζελ θα κοστίσει περί τα 170 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.