Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να φέρει η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, το οποίο, με τη σειρά του, θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου, ο οποίος «εκτοξεύτηκε» στο δυσθεώρητο 5,6%, ενώ τον Μάρτιο «έτρεχε» ήδη με 3,9% σε ετήσια βάση.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται πως οδηγούνται ξανά σε ναυάγιο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναντ Τραμπ χαρακτήρισε, σε ανάρτησή του στο Truth Social, «απαράδεκτη» την ιρανική πρόταση.

Η δήλωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου Brent να «σκαρφαλώσει» ξανά πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και συγκεκριμένα στα 105 σήμερα το πρωί, καταγράφοντας αύξηση 3,7%.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα, η τιμή του Brent έχει καταγράψει άνοδο 61,3% το τελευταίο δωδεκάμηνο, με την υψηλότερη να σημειώνεται στις 29 Απριλίου 2026, όταν πήγε στα 118 ευρώ το βαρέλι.

Χωρίς αντίκρισμα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης

Τα στοιχεία της ΕλΣτατ για το μήνα Απρίλιο επιβεβαίωσαν αυτό που έγραψε το zougla.gr στις 6 Μαΐου, ότι η επέκταση της επιδότησης με 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης το Μάιο, δεν δείχνει ικανή να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας.

Το μέτρο ίσχυσε και τον Απρίλιο, χωρίς αντίκρισμα όπως φάνηκε, αφού το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 32,4%, η βενζίνη κατά 17,1% και τα άλλου είδους καύσιμα κατά 42,4%.

Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να μοιράσει ένα νέο πακέτο “fuel pass” τον Ιούνιο, ειδικά εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, όπως σήμερα, δηλαδή άνω των 2 ευρώ στην απλή αμόλυβδη.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα, ανάλογα με τις ειδήσεις που έρχονται πότε από το πολεμικό μέτωπο, πότε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, με δημοσιεύματα στον ξένο τύπο να κάνουν λόγο για ύποπτα στοιχήματα ύψους 7 δισ. δολαρίων πριν από “θετικές” δηλώσεις Τραμπ.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, όπως επεσήμανε με δηλώσεις της στο zougla.gr η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, όταν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου υποχωρούν, η τιμή της αμόλυβδης στην αντλία παραμένει «καρφωμένη» πάνω από τα 2 ευρώ.