Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε νέες, έκτακτες παρεμβάσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.

Αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την άλλη, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (power pass) παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρύπων.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές… πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, παραμένοντας σταθερά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Brent futures) ανήλθαν έως τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα «άγγιξαν» ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Και όλο αυτό, όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, μια υπόθεση που, με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του fuel pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Δεδομένης της αστάθειας που παρουσιάζει η διεθνή αγορά πετρελαίου, τα μέτρα στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να συνεχιστούν.