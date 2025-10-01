Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν σε νέα υψηλά σήμερα Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήλθε στην πρώτη της παύση λειτουργίας μετά από σχεδόν επτά χρόνια, αφότου οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την κρατική χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού διαπραγματευόταν στα 3.893,06 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί της Τετάρτης 10/1, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου διεύρυναν τα κέρδη τους φτάνοντας τα 3.918,10 δολάρια.

Εν μέσω της αβεβαιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου έχασαν έδαφος, ενώ ο χρυσός -που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικών ή γεωπολιτικών αναταραχών- συνέχισε την ανοδική του πορεία, φτάνοντας στο 39ο ιστορικό υψηλό του φέτος.

«Η ιδιότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου έχει δημοσιοποιηθεί εκτενώς, αλλά η αδυσώπητη άνοδος της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια ήταν πραγματικά εκπληκτική, με το μέταλλο να φτάνει σε νέα υψηλά σήμερα», δήλωσε ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar, σε email την Τετάρτη στο CNBC.