Νέο σοκ για τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο στα πρατήρια της χώρας, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) να «φλερτάρουν» ή και να ξεπερνούν πάλι το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε πολλές περιοχές.

Οι εξελίξεις στις τιμές της χονδρικής δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς τα διυλιστήρια διαθέτουν την αμόλυβδη περίπου στα 1,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έναντι 1,40 ευρώ πριν από δέκα ημέρες, ενώ το ντίζελ έχει αυξηθεί στα 1,47 ευρώ από 1,33 ευρώ.

Δείτε τις τιμές όπως διαμορφώθηκαν χθες Πέμπτη 20/08 ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα:

Οι παράγοντες που οδηγούν τα καύσιμα στο «κόκκινο»

Η νέα αυτή έξαρση της τιμής στις αντλίες διαμορφώνεται από ένα πλέγμα διεθνών και εγχώριων παραγόντων:

Διεθνείς Τιμές Πετρελαίου: Η διατήρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου (Brent) σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει άμεσα τις τιμές διύλισης και, κατ’ επέκταση, τις τιμές χονδρικής.

Η διατήρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου (Brent) σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει άμεσα τις τιμές διύλισης και, κατ’ επέκταση, τις τιμές χονδρικής. Αυξημένη ζήτηση και Μεταφορές: Η διακίνηση εμπορευμάτων αλλά και οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης πιέζουν σταθερά τη ζήτηση του πετρελαίου κίνησης.

Η διακίνηση εμπορευμάτων αλλά και οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης πιέζουν σταθερά τη ζήτηση του πετρελαίου κίνησης. Γεωπολιτική αβεβαιότητα: Οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας διατηρούν τα περιθώρια διύλισης σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας την υποχώρηση των τιμών λιανικής.

Πιέσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα με αυξήσεις σε προϊόντα και τρόφιμα

Η άνοδος της τιμής του ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για το καύσιμο που τροφοδοτεί την εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταφορές εμπορευμάτων και αγροτικών προϊόντων. Η διατήρηση της τιμής του σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να συμπαρασύρει το κόστος μεταφοράς προϊόντων, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά.

Για δύσκολο Φθινόπωρο με αλυσιδωτές ανατιμήσεις και ακόμη δυσκολότερο χειμώνα με τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινούν από €1,70 το λίτρο, έκανε λόγο μιλώντας στη «Ζούγκλα» ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.

Ακούστε τις δηλώσεις του: