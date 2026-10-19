Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο νέος Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων, η παράταση έως το τέλος του 2027 των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε επαγγέλματα με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, αλλά και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ ετησίως.

Στόχος των αλλαγών είναι αφενός η ενίσχυση της οικογενειακής αποταμίευσης και αφετέρου η περαιτέρω ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της φορολογικής συμμόρφωσης.

Νέος επενδυτικός λογαριασμός για ανήλικα παιδιά

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία του Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.), ενός νέου μηχανισμού αποταμίευσης και επένδυσης για παιδιά.

Το μέτρο θα αφορά αρχικά παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί την περίοδο 2025-2026, με έναρξη εφαρμογής το 2027.

Για κάθε ευρώ που θα καταθέτει η οικογένεια στον λογαριασμό, το Δημόσιο θα συνεισφέρει ισόποσο ποσό, έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Το ανώτατο αυτό όριο προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Τα χρήματα θα επενδύονται σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ποιος θα μπορεί να ανοίγει τον λογαριασμό

Για κάθε παιδί που πληροί τις προϋποθέσεις, ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια θα μπορεί να ανοίγει έναν και μόνο Α.Ε.Λ.Α.

Η αίτηση θα πρέπει να γίνει πριν από τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους της ηλικίας του παιδιού.

Ο γονέας θα μπορεί να επιλέξει πάροχο διαχείρισης ή, όπου προβλέπεται, να επιλέξει αυτοδιαχείριση.

Το Δημόσιο θα καλύπτει το 100% των επιλέξιμων εισφορών, έως το προβλεπόμενο ετήσιο όριο.

Έως 10.000 ευρώ τον χρόνο οι ιδιωτικές εισφορές

Το συνολικό ποσό των εισφορών στον λογαριασμό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ανά έτος.

Η κρατική συνεισφορά θα καταβάλλεται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση για εισφορές έως 100 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, θα γίνεται ετήσια εκκαθάριση ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις όπου οι καταβολές είναι μεγαλύτερες σε ορισμένους μήνες και μικρότερες σε άλλους.

Χρήματα θα μπορούν να βάζουν και παππούδες ή άλλοι συγγενείς

Στον λογαριασμό δεν θα έχουν δικαίωμα να καταθέτουν χρήματα μόνο οι γονείς.

Θα μπορούν να συνεισφέρουν και άλλα φυσικά πρόσωπα, όπως παππούδες, γιαγιάδες ή άλλοι συγγενείς.

Για παράδειγμα, αν κατατίθενται 50 ευρώ τον μήνα, το κράτος θα προσθέτει άλλα 50 ευρώ.

Έτσι, σε ετήσια βάση, οι ιδιωτικές εισφορές θα φτάνουν τα 600 ευρώ και η κρατική συνεισφορά επίσης τα 600 ευρώ.

Αν η οικογένεια καταθέτει 100 ευρώ τον μήνα, το Δημόσιο θα προσθέτει συνολικά 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Ακόμη και αν οι ιδιωτικές εισφορές φτάσουν στο ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ, η κρατική συμμετοχή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο πλαφόν.

Τέσσερα διαφορετικά επενδυτικά προφίλ

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές:

Συντηρητικό: 100% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος

100% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος Ισορροπημένο: 70% σταθερό εισόδημα και 30% μετοχές

70% σταθερό εισόδημα και 30% μετοχές Αναπτυξιακό: 30% σταθερό εισόδημα και 70% μετοχές

30% σταθερό εισόδημα και 70% μετοχές Δυναμικό: 100% σε μετοχές

Ως προϊόντα σταθερού εισοδήματος θεωρούνται, μεταξύ άλλων, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων και καταθέσεις.

Η διακράτηση μετρητών θα περιορίζεται κατά κανόνα στο 5% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Σε τι θα μπορούν να επενδύονται τα χρήματα

Οι επενδύσεις θα επιτρέπεται να γίνονται σε αμοιβαία κεφάλαια, ETF, μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αντίθετα, δεν θα επιτρέπονται τοποθετήσεις σε προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως:

κρυπτοστοιχεία

προϊόντα μόχλευσης

συγκεκριμένα παράγωγα

σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Πάροχοι της υπηρεσίας θα μπορούν να είναι τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ο λογαριασμός θα μπορεί επίσης να μεταφέρεται από έναν πάροχο σε άλλον χωρίς να χάνονται φορολογικά ή άλλα δικαιώματα.

Τα χρήματα «κλειδώνουν» μέχρι τα 18

Οι εισφορές, η κρατική συνεισφορά και οι επενδυτικές αποδόσεις δεν θα μπορούν να αναληφθούν πριν από την ενηλικίωση του παιδιού.

Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαροί λόγοι υγείας ή θάνατος γονέα ή παιδιού.

Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ο λογαριασμός θα μετατρέπεται σε προσωπικό περιουσιακό δικαίωμα του δικαιούχου.

Οι εισφορές θα είναι αφορολόγητες, δεν θα θεωρούνται εισόδημα του παιδιού και δεν θα συνυπολογίζονται σε εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικές παροχές.

Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους, μερίσματα και υπεραξίες μέσα στον λογαριασμό θα απαλλάσσονται από τον φόρο.

Παράταση έως το 2027 για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την παράταση και για το 2027 των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους όπου θεωρείται αυξημένος ο κίνδυνος φοροδιαφυγής.

Το μέτρο ισχύει από το 2022 και προβλέπει ότι το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά για αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα.

Το ετήσιο ανώτατο όριο της έκπτωσης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, δικηγόροι, κομμωτήρια και ταξί.

Στόχος είναι να δίδεται ισχυρότερο κίνητρο στους πολίτες να πληρώνουν ηλεκτρονικά και να ζητούν απόδειξη.

Διπλάσια προσμέτρηση για ιατρικές δαπάνες

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Όταν οι συγκεκριμένες δαπάνες εξοφλούνται ηλεκτρονικά, υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Για παράδειγμα, πληρωμή 300 ευρώ θα προσμετράται ως δαπάνη 600 ευρώ για την κάλυψη του ορίου που αντιστοιχεί στο 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος.

Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και για τα φιλοδωρήματα.

Το νέο νομοσχέδιο αυξάνει το αφορολόγητο όριο στα 6.000 ευρώ ετησίως, από το προηγούμενο πλαίσιο των 300 ευρώ τον μήνα.

Το νέο όριο αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ μηνιαίως, όμως η μετάβαση από μηνιαίο σε ετήσιο όριο ευνοεί ιδιαίτερα τους εποχικούς εργαζόμενους.

Ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες σε τουρισμό ή εστίαση θα μπορεί, για παράδειγμα, να λαμβάνει έως και 1.000 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα μέσω POS, χωρίς να φορολογείται, αρκεί να μην ξεπεράσει συνολικά τις 6.000 ευρώ μέσα στο έτος.

Το νέο όριο θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι τρεις βασικές αλλαγές

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

την ενίσχυση της αποταμίευσης για τα παιδιά, την επέκταση των κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές και την αύξηση του αφορολόγητου για τα φιλοδωρήματα.

Το επόμενο στάδιο είναι η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.