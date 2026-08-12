Η αγορά των καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας νέας, οξείας επιβάρυνσης από την 1η Σεπτεμβρίου, εξαιτίας δύο παραγόντων που συντονίζονται ταυτόχρονα. Από τη μία πλευρά, η διεθνής τιμή του πετρελαίου επέστρεψε στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι, εξέλιξη που έχει αρχίσει να αποτυπώνεται άμεσα στις τιμές των ελληνικών διυλιστηρίων.

Από την άλλη πλευρά, σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες λήγει το πλέγμα των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων που συγκρατεί τεχνητά τις τιμές στην αντλία.

Σταδιακά στην αντλία οι νέες αυξήσεις

Η διεθνής ανατίμηση απειλεί να εξαφανίσει πλήρως τη μικρή αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών, πριν αυτή προλάβει να περάσει ολόκληρη στην καταναλωτική αλυσίδα. Ήδη οι τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων κατέγραψαν αυξήσεις της τάξεως των 2 λεπτών στην αμόλυβδη και 2,4 λεπτών στο diesel κίνησης.

Η επιβάρυνση αυτή θα περάσει σταδιακά στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τον χρόνο ανανέωσης των αποθεμάτων κάθε επιχειρηματία. Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων προσεγγίζει ήδη τα 99 ευρώ, ενώ στα νησιά, όπως στις Κυκλάδες, ξεπερνά τα 112 ευρώ.

Το ορόσημο της 31ης Αυγούστου και η λήξη των μέτρων

Το πλέον κρίσιμο σημείο εντοπίζεται στην 31η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέουν τα ισχύοντα μέτρα στήριξης. Η υφιστάμενη συμφωνία παρέχει έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτών στο diesel από τα διυλιστήρια, σε συνδυασμό με την πρόσθετη κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στο diesel. Αυτό το συνολικό «ανάχωμα» των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 15 λεπτών στο πετρέλαιο μεταφράζεται σε όφελος 5,00 και 7,50 ευρώ αντίστοιχα για ένα γέμισμα 50 λίτρων.

Πιέσεις στην κατανάλωση και το βάρος στην κυβέρνηση

Στην περίπτωση που οι παρεμβάσεις αυτές λήξουν χωρίς να ανανεωθούν ή να αντικατασταθούν, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη διπλή πίεση της αφαίρεσης της κρατικής προστασίας και της ταυτόχρονης ενσωμάτωσης των νέων διεθνών αυξήσεων. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το υψηλό κόστος έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει την κατανάλωση και τις μετακινήσεις.

Πλέον, η πορεία των τιμών από τον Σεπτέμβριο εξαρτάται άμεσα από τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την παράταση των μέτρων.