Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Εκπαίδευσης Μηχανικών Αεροσκαφών.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της πολιτικής αεροπορίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συστηματικής προσπάθειας της AEGEAN να στηρίξει τη νέα γενιά ενισχύοντας παράλληλα τα επαγγέλματα του κλάδου στην Ελλάδα, μέσα από προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εθνικός αερομεταφορέας.

Διετής κύκλος σπουδών, χρηματοδότηση και πρακτική κατάρτιση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με επιτυχία από το 2022, προσφέρει φέτος σε 20 επιλεγμένους υποψήφιους την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση, μέσα από έναν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κύκλο συνολικής διάρκειας 24 μηνών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή μηχανικών της Olympic Air (Olympic Air Maintenance Training Organization) και περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και εκτεταμένη πρακτική άσκηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας Τεχνικής Βάσης της AEGEAN.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν το αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο Κατηγορίας Β1.1 (Part-66 Aircraft Maintenance License).

Η AEGEAN χρηματοδοτεί το 50% της συνολικής αξίας των διδάκτρων, ενώ παράλληλα επιβραβεύει τους τρεις πρώτους απόφοιτους με επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού των διδάκτρων που κατέβαλαν (100%, 75% και 50%, αντίστοιχα), με βάση τις τελικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Άμεση αποκατάσταση και ένταξη στην ομάδα της AEGEAN

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι νέοι μηχανικοί έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν απευθείας στο δυναμικό της AEGEAN.

Πώς και μέχρι πότε θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών έως και τις 22 Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αναλυτικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν το aegeanair.com ή να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω email στο engineerscholarships@aegeanair.com ή τηλεφωνικά στο 210 3550680, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 15:00.