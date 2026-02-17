Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Contships Logistics, εταιρείας συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα, δίνει η απόφαση ενός κορυφαίου νορβηγικού fund υψηλών αποδόσεων να αυξήσει περαιτέρω την έκθεσή του στα ομόλογα της εταιρείας.

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές σταθμίζουν προσεκτικά τους γεωπολιτικούς και κυκλικούς κινδύνους της ναυτιλίας, η ενίσχυση της τοποθέτησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Contships, στη χαμηλή της μόχλευση και στη στρατηγική αξιοποίησης του ανοδικού κύκλου της αγοράς.

Το Norselab Meaningful Impact High Yield Fund συμμετείχε στην επανέκδοση ομολόγων της ελληνικής ναυτιλιακής τον Ιανουάριο, αυξάνοντας το υφιστάμενο ποσοστό του.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα του περασμένου μήνα η Contships ολοκλήρωσε επιτυχώς μία συμπληρωματική έκδοση ομολόγων ύψους 25 εκατ. δολαρίων επί του υφιστάμενου μη εξασφαλισμένου ομολόγου της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με κριτήρια βιωσιμότητας και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2030.

Η έκδοση τιμολογήθηκε στο 102,75% της ονομαστικής αξίας, γεγονός που αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση.

Ο Ole Einar Stokstad, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Norselab, δήλωσε: «Η πιστοληπτική ποιότητα ήταν ήδη αρκετά ισχυρή στον χώρο των ομολόγων υψηλής απόδοσης».

Σε συνδυασμό με την αρχική έκδοση ομολόγων ύψους 100 εκατ. δολαρίων τον Ιανουάριο του 2025 και την πρώτη πρόσθετη έκδοση των 75 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία του Νικόλα Πατέρα έχει αντλήσει συνολικά 200 εκατ. δολάρια από την σκανδιναβική αγορά ομολόγων τους τελευταίους 12 μήνες.

Η Contships, η οποία διαθέτει έναν στόλο 27 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων feeders χωρίς δανειακά βάρη, έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από αναλυτές για τις υψηλές καταβολές μερισμάτων, παράλληλα με τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 250 εκατ. δολαρίων που συγκέντρωσε μετά από πέντε πρόσφατες πωλήσεις πλοίων.

«Ο εκδότης κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον τρέχοντα ανοδικό κύκλο για να μειώσει σημαντικά τη μόχλευσή του από ήδη μέτρια επίπεδα», δήλωσε ο Stokstad στο TradeWinds.

Οι ταμειακές ροές από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων είναι ισχυρές και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς αξία (net loan-to-value) είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον διαχειριστή του fund.

«Η εταιρεία φαίνεται να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι πούλησε χωρητικότητα σε υψηλές τιμές, αντί να αυξήσει την έκθεσή του με περισσότερο δανεισμό κατά τη διάρκεια των καλών εποχών», ανέφερε ο Stokstad.

«Σίγουρα αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων είναι αυτή τη στιγμή σε φάση ανόδου και ότι υπάρχουν κίνδυνοι καθοδικής πορείας, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων. Να θυμάστε ότι ως επενδυτές πιστωτικών προϊόντων μας απασχολεί περισσότερο η αξιολόγηση των καθοδικών κινδύνων παρά η επίτευξη του τέλειου ανοδικού σεναρίου», πρόσθεσε.

Το fund, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 2,2 δισ. νορβηγικές κορώνες (230 εκατ. δολάρια), έχει ταξινομηθεί ως Article 9 βάσει του Κανονισμού για τη Γνωστοποίηση Αειφόρων Επενδύσεων (SFDR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επενδύει το 100% των κεφαλαίων του σε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Η Contship εξέδωσε τα ομόλογα με ρήτρα βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) για τη χρηματοδότηση βιοκαυσίμων, προηγμένων επιστρώσεων κύτους και συστημάτων ηλεκτροδότησης από λιμενικές εγκαταστάσεις.

«Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές των σκανδιναβικών ομολόγων υψηλής απόδοσης το 2026. Ορισμένοι κλάδοι είναι πιεσμένοι, ενώ βρίσκουμε καλύτερη αξία σε ορισμένα μικρότερα ομόλογα όπου μπορούμε να επωφεληθούμε από ένα premium ρευστότητας», κατέληξε ο Stokstad.