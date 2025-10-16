Οι Οικονομικοί δείκτες είναι στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εθνική οικονομική δραστηριότητα και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων και προβλέψεων, δίνοντας μια εικόνα της τρέχουσας και της μελλοντικής οικονομικής υγείας μίας χώρας.

Περιλαμβάνουν μετρήσεις όπως τον πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας, το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), τις επενδύσεις, τις δαπάνες και το χρέος της γενικής κυβέρνησης, το προσωπικό εισόδημα και τις δαπάνες νοικοκυριών.

Οι διακυμάνσεις των οικονομικών δεικτών μπορούν να επηρεάσουν διάφορους τομείς των προσωπικών οικονομικών, από την αποταμίευση και τον δανεισμό, έως την εργασιακή ασφάλεια και την ασφάλεια εκτέλεσης δαπανών.

Ανάλυση

Σε αυτή την έρευνα, εξετάζονται δώδεκα οικονομικοί δείκτες που αποτυπώνουν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στην εξαετία 2019-2025 και γίνεται πρόβλεψη για την επταετία 2019-2026, λαμβάνοντας επικαιροποιημένα στοιχεία για την Ελλάδα από τα Μηνιαία Δελτία Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΛΣΤΑΤ, τη EUROSTAT, την ΕΡΓΑΝΗ, το σύστημα ΗΛΙΟΣ και το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι οικονομικοί δείκτες που αναλύονται είναι ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ο κατώτατος μισθός, η μέση καθαρή μηνιαία σύνταξη, η ανεργία, ο ρυθμός ανάπτυξης, το χρέος της γενικής κυβέρνησης, οι επενδύσεις, η αγοραστική δύναμη των μισθών, οι δαπάνες νοικοκυριών για στέγαση και για τα βασικά είδη διατροφής και ο πληθωρισμός.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των 12 οικονομικών δεικτών από το 2019 έως το 2026, καθώς και οι αυξομειώσεις τους.

Από τον πίνακα διαπιστώνεται:

Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στο Δημόσιο αυξήθηκε την 6ετία 2019-2025 κατά 12,4%, ενώ την επταετία 2019-2026 προβλέπεται να έχει αυξηθεί κατά 16,4% λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης και της αύξησης του κατώτατου μισθού το 2026, ο οποίος επηρεάζει και τις αποδοχές του Δημόσιου Τομέα. Οι αυξήσεις όμως στο Δημόσιο Τομέα δεν ισοσταθμίζουν τον πληθωρισμό , ο οποίος για την 6ετία 2019-2025 είναι 18,4% και για την επταετία 2019-2026 προβλέπεται να είναι 20,6%.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκαν αρκετά και σε μερικούς δείκτες εξαιρετικά την εξαετία 2019-2025, αποτυπώνοντας μία σημαντική πρόοδο της χώρας μας, με εξαίρεση το μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό στο δημόσιο, τη μέση καθαρή μηνιαία σύνταξη και τις δαπάνες στα είδη βασικής διατροφής και στη στέγαση και προτείνεται:

Να δοθούν αυξήσεις το 2026 στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων της τάξης 4%-5% , ώστε να ισοσταθμισθεί ο πληθωρισμός.

, ώστε να ισοσταθμισθεί ο πληθωρισμός. Να αυξηθούν οι συντάξεις το 2026 κατά 0,5% επιπλέον της ονομαστικής αύξησης , που αναμένεται να είναι περίπου 2,5% ( δηλαδή να αυξηθούν περίπου κατά 3% ), ώστε να ανακουφισθούν οι συνταξιούχοι, ισοσταθμίζοντας τον πληθωρισμό.

Οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να βελτιωθούν περισσότερο την επταετία 2019-2026.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στη Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας