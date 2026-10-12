Με το Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμήθηκαν σήμερα Δευτέρα 12/10 οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ. Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν για «τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.

Το βραβείο αυτό είναι επίσημα γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Τράπεζας της Σουηδίας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ. Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το καθιέρωσε το 1968 προς τιμήν του Σουηδού επιχειρηματία και χημικού του 19ου αιώνα που εφηύρε τη δυναμίτιδα και καθιέρωσε τα πέντε αρχικά Βραβεία Νόμπελ.