Ο Άρειος Πάγος καθυστερεί την καθαρογραφή της απόφασης για τον επανυπολογισμό των τόκων από τα funds, για τους οφειλέτες εκείνους που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη» για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η απόφαση εκδόθηκε τον Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι αφορά 250.000 δανειολήπτες και 200.000 «πρώτες κατοικίες» που είχαν υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη».

Πρόκειται για δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας, ρυθμίζοντας οφειλές συνολικού ύψους 12,5 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Δικηγόροι καταγγέλλουν στο zougla.gr ότι η τρίμηνη καθυστέρηση στην καθαρογραφή καθυστερεί τη διαδικασία νέου υπολογισμού των τόκων από την πλευρά των funds, τα οποία εκτιμάται ότι θα απολέσουν έσοδα της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ εξαιτίας της απόφασης.

Η απόφαση λέει ότι το επιτόκιο θα αφορά στη δόση του δανείου και όχι στο σύνολο του χρέους.

Δηλαδή, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, με επιτόκιο 3% και διάρκεια 20 ετών, τα funds με τον δικό τους τρόπο υπολογισμού (εκτοκισμός στο σύνολο του κεφαλαίου) υπολόγιζαν τη μηνιαία δόση στα 560 ευρώ και στην 20ετία θα προέκυπταν τόκοι 35.000 ευρώ.

Με το νέο τρόπο υπολογισμού η μηνιαία δόση είναι στα 416 ευρώ, οι τόκοι κεφαλάιου στα 12,5 ευρώ και το συνολικό ποσό τόκων στην 20ετία διαμορφώνεται μόλις στα 3.000 ευρώ.

Η καθαρογραφή της απόφασης θα υποχρεώσει τα funds να στείλουν νέα δοσολόγια στους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη.

Ένα ανοιχτό ζήτημα επί της απόφασης και των ερμηνειών της είναι το θέμα της αναδρομικότητας. Η καθαρογραφή θα λύσει και αυτό το θέμα. Και σε μία τέτοια περίπτωση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ήδη από τα funds θα πρέπει να συμψηφιστούν σε μελλοντικές δόσεις, αν και νομικοί έχουν διαφωνίες επί της αναδρομικότητας.