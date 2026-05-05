Η λέξη «αβεβαιότητα» είναι αυτή που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αναφορικά με το πώς θα πάει ο ελληνικός τουρισμός το 2026.

Ενώ στις αρχές της χρονιάς τα στοιχεία έδειχναν περαιτέρω αύξηση στις κρατήσεις και τα έσοδα, σε σχέση με το 2025, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, άλλαξε τα δεδομένα άρδην και τα θετικά πρόσημα… γύρισαν σε αρνητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, οι αφίξεις από το εξωτερικό άγγιξαν τα 2,13 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 38,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο.

Γιατί επιδεινώθηκε το κλίμα

Τα πράγματα βέβαια άλλαξαν, και το κλίμα επιδεινώθηκε: στην τελευταία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Μάρτιος 2026) ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία, κινήθηκε πτωτικά κατά 8,3 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 107,8 (από 116,1).

«Η Ελλάδα εισέρχεται στην καλοκαιρινή σεζόν του 2026 σε μια διφορούμενη θέση: πιο ευνοϊκή απ’ ότι πολλοί φοβόντουσαν στις αρχές Μαρτίου, αλλά πιο εύθραυστη απ’ ότι δείχνουν οι αριθμοί για την χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών», αναφέρει στο τελευταίο της newsletter η Εταιρεία Συμβούλων GBR Consulting που εξειδικεύεται στην ελληνική τουριστική αγορά.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την αγορά, υποδηλώνουν χαμηλότερο αριθμό κρατήσεων σε σχέση με το ίδιο χρονικό σημείο πέρυσι. «Τα χρονικά περιθώρια των κρατήσεων έχουν μειωθεί και οι καταναλωτές επαναξιολογούν τις ταξιδιωτικές τους αποφάσεις υπό το πρίσμα των ναύλων, του πληθωρισμού και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η γερμανική αγορά, ιστορικά μία από τις σημαντικότερες πηγές αγοράς της Ελλάδας με μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές, έχει γίνει πιο επιφυλακτική μετά την κλιμάκωση, ενώ η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται πιο ανθεκτική», σημειώνει η GBR Consulting.

Αυτή τη στιγμή δύο ζητήματα φαίνεται να απασχολούν όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες: η ασφάλεια και οι τιμές.

“Πονοκέφαλος” τα αεροπορικά καύσιμα

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα κόστη των αεροπορικών καυσίμων.

Η Μαρίνα Ευθυμίου, Καθηγήτρια Διοίκησης Αερομεταφορών στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, δήλωσε στη Deutsche Welle ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη αυξήθηκαν από 68,27 ευρώ το βαρέλι τον Φεβρουάριο, σε 153,84 ευρώ το βαρέλι στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Εκτός από την εκτόξευση των τιμών, αναμένεται σύντομα και έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών. Πριν από δύο εβδομάδες, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες.

Η Ευρώπη καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια καυσίμων αεροσκαφών ημερησίως, και εξασφαλίζει 1,1 εκατ. βαρέλια από διάφορες πηγές. Ωστόσο, περίπου 500.000 βαρέλια προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή, μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία πλέον είναι σχεδόν αδιάβατα.

Όλα τα παραπάνω έχουν ήδη ως αποτέλεσμα την αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 24% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.

«Είναι ασφαλής η Ελλάδα;»

Ερωτήσεις όπως «Is Greece safe?», «Is Greece in danger of war?» και άλλα παρόμοια, αποτελούν δημοφιλή ερωτήματα στην Google αυτή την περίοδο.

Οι απαντήσεις που δίνονται μέσω διαφόρων πηγών (ανάμεσά τους και ελληνικές αγγλόφωνες πηγές) έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το ότι «γενικά η Ελλάδα είναι ασφαλής» και ότι «η Ελλάδα δεν έχει άμεση εμπλοκή στον πόλεμο».

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αναφορά και στην αμερικανική βάση στη Σούδα.

Ξένοι επισκέπτες – δημιουργοί περιεχομένου στο Youtube αναλύουν την κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και σε γενικές γραμμές καταλήγουν ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής.

Το θετικό σενάριο εν μέσω… πολέμου

Ένα θετικό σενάριο, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί με κρατήσεις της «τελευταίας στιγμής», επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας, ο οποίος αναλύοντας τα κύρια σημεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος για την Ελληνική Οικονομία αναφέρει τα εξής: «Παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος μετακίνησης και τη μείωση εισοδημάτων, δεν είναι απίθανη η μετατόπιση επισκεπτών προς την Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες περιόδους αστάθειας στην περιοχή».

Μείωση από τις μακρινές αγορές

Με άλλα λόγια, η συνέχιση των εχθροπραξιών και της οικονομικής κρίσης ενδέχεται να αποτρέψει, για παράδειγμα, τους Ευρωπαίους από το να κάνουν μακρινά ταξίδια και να προτιμήσουν κοντινότερους προορισμούς όπως η Ελλάδα. Δυστυχώς, όμως, το μεγάλο πλήγμα έρχεται από τις αγoρές των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, και της Ινδίας, λόγω το μεγάλου κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και από το Ισραήλ, που τα τελευταία χρόνια αποτελούσε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους «τροφοδότες» του ελληνικού τουρισµού.