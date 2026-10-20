Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο κλάδος των αρτοποοιών, καθώς οι παραδοσιακοί φούρνοι της γειτονιάς πιέζονται από τα δυσθεώρητα κόστη στην ενέργεια και δυσκολεύονται να επιβιώσουν από τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος απευθύνει δραματική έκκληση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση έκτακτης κρατικής επιδότησης.

Ο εφιάλτης του ηλεκτρικού ρεύματος

Σύμφωνα με ανοιχτή επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Η μέση τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 155,083 ευρώ/MWh τον Αύγουστο, εκτοξεύθηκε στα 187,567 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο, ενώ για τον Οκτώβριο οι τιμές έχουν πάρει ήδη την ανηφόρα.

Τα στοιχεία που παραθέτουν οι εκπρόσωποι των αρτοποιών αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης στον κλάδο:

1.500 λουκέτα: Περίπου 1.500 παραδοσιακά αρτοποιεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων.

τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων. Πίεση από το λειτουργικό κόστος: Οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια, σε συνδυασμό με τον οξύ ανταγωνισμό από τα καταστήματα τύπου bake off, απορροφούν κάθε περιθώριο κέρδους.

«Δεν είναι αίτημα, είναι ζήτημα επιβίωσης»

Οι αρτοποιοί υπενθυμίζουν ότι κατά την περίοδο 2024-2025 είχε προβλεφθεί ειδική κρατική επιδότηση ύψους 0,04 ευρώ/kWh για τον κλάδο, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η οποία προσέφερε ουσιαστική ανάσα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές ρεύματος παραμένουν στα ύψη, σήμερα δεν υφίσταται κανένα αντίστοιχο μέτρο στήριξης.

«Ο φούρνος της γειτονιάς χρειάζεται ενέργεια σε βιώσιμες τιμές για να κρατήσει τους κλιβάνους του αναμμένους και να συνεχίσει να προσφέρει το ψωμί στον κόσμο», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένες λύσεις πριν η κρίση οδηγήσει σε νέο κύμα λουκέτων και περαιτέρω συρρίκνωση του παραδοσιακού φούρνου της γειτονιάς.

Η επιστολή των αρτοποιών στον πρωθυπουργό

Το πλήρες κείμενο της επιστολής στον πρωθυπουργό έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο παραδοσιακός φούρνος της γειτονιάς, ένας διαχρονικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τον άμεσο κίνδυνο του λουκέτου. Η ανοχή και η υπομονή του κλάδου της Βιοτεχνικής αρτοποιίας έχουν εξαντληθεί. Με την παρούσα επιστολή, η Ομοσπονδία Αρτοποιών απευθύνει ένα ύστατο διάβημα προς την κυβέρνηση: χωρίς την άμεση θεσμοθέτηση μιας έκτακτης κρατικής επιχορήγησης για το ενεργειακό κόστος, ο παραδοσιακός φούρνος της γειτονιάς οδηγείται μαθηματικά στο κλείσιμο.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 157,508 €/MWh. Τον Ιανουάριο του 2025 ανέβηκε στα 161,464 €/MWh, ενώ τον Φεβρουάριο έφτασε στα 180,188 €/MWh. Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρώντας ότι τα αρτοποιεία υπάγονται στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ότι ήταν απαραίτητη η στήριξη τους, προχώρησε σε επιδότηση 0,04 €/kWh για τον κλάδο της αρτοποιίας, επιδότηση 50% παραπάνω από εκείνη που δόθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις.

‘Έτσι, παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν η κυβέρνηση στο μέτρο του δυνατού στήριξε την βιοτεχνική Αρτοποιία με μία κρατική επιδότηση που αποδείχθηκε σωτήρια, σήμερα, παρόλο που η ενέργεια είναι σαφώς ακριβότερη από το 2024-2025, η κυβέρνηση επιλέγει να απέχει! Τα δεδομένα προκαλούν και πάλι έντονο προβληματισμό.

Τον Αύγουστο του 2026, η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς διαμορφώθηκε στα 155,083 €/MWh. Τον Σεπτέμβριο έφτασε στα 187,567 €/MWh, ενώ οι εκτιμήσεις για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 190 €/MWh.!!! Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει τη βοήθεια και την παρέμβαση της κυβέρνησης για σωρεία προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μακρά λίστα εκκρεμοτήτων που παραμένουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπουργείων, την ίδια στιγμή που οι επαγγελματίες αρτοποιοί έχουν αφεθεί στο έλεος ενός απόλυτα ασαφούς και ανύπαρκτου πλάνου στήριξης.

Το ζήτημα της κρατικής επιδότησης για την ενέργεια και την ηλεκτρική ισχύ για τους Φούρνους της Γειτονιάς δεν είναι απλώς ένα ακόμα αίτημα· είναι ζήτημα επιβίωσης και είναι εξαιρετικά επιτακτικό. Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα κινδυνεύουν από το κρύο και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ανεξέλεγκτων αυξήσεων στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, με τον ίδιο ακριβώς δραματικό τρόπο κινδυνεύουν και οι φούρνοι μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το 2022 με την παρέμβασή σας δόθηκαν επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Ομοίως, το 2024–2025 κρίθηκε αναγκαία η στήριξη των επιχειρήσεων, με ειδική πρόβλεψη για την αρτοποιία. Παρά το γεγονός αυτό, κι επειδή τα τελευταία χρόνια το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών μας αυξήθηκε σημαντικά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα BAKE OFF οδήγησαν 1500 περίπου αρτοποιεία να βάλουν λουκέτο, επισημαίνουμε ότι: Ο φούρνος της γειτονιάς χρειάζεται ενέργεια σε βιώσιμες τιμές για να κρατήσει τους κλιβάνους του αναμμένους και να συνεχίσει να προσφέρει το ψωμί στον κόσμο.

Υπάρχουν λύσεις αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση να ανατραπεί η κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα τον κλάδο μας. Εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση απέναντι στο δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, η γειτονιά θα χάσει τον φούρνο της, και η κοινωνία ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Ζητούμε μια συνάντηση μαζί σας, για να σας εκθέσουμε που βρίσκεται η βιοτεχνική αρτοποιία σήμερα, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις πριν να είναι πολύ αργά για τον κλάδο της παραδοσιακής αρτοποιίας».