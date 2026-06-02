Ο Καναδάς ενημέρωσε και επισήμως τις ΗΠΑ και το Μεξικό ότι επιθυμεί την ανανέωση της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (USMCA), την οποία οι τρεις χώρες πρόκειται να επαναδιαπραγματευθούν τις επόμενες εβδομάδες, τη σκοπιμότητα της οποίας αμφισβητεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας για τον Καναδά και το Μεξικό αφού οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος τους και ο προορισμός του 75% και του 80% των εξαγωγών τους, αντίστοιχα.

Σε επιστολή του με ημερομηνία 1ης Ιουνίου ο Καναδός υπουργός Εμπορικών Σχέσεων με τις ΗΠΑ, Ντομίνικ ΛεΜπλαν, αναφέρει ότι ο Καναδάς «συστήνει την ανανέωση για άλλα 16 χρόνια» αυτής της ιστορικής συμφωνίας που οδήγησε σε «ανάπτυξη και επιτυχία».

Η επιστολή απευθύνεται στον Αμερικανό διαπραγματευτή Τζέιμισον Γκριρ και τον υπουργό Οικονομικών του Μεξικού Μαρσέλο Εμπράρδ.

Ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, συμβαλλόμενα μέρη της USMCA, πρέπει να δηλώσουν το αργότερο έως την 1η Ιουλίου την πρόθεσή τους να την αναθεωρήσουν ή να αποχωρήσουν από αυτήν. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το 2020.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η συμφωνία αποφέρει ελάχιστα οφέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλεί με αποχώρηση, επαναλαμβάνοντας ότι η αμερικανική οικονομία δεν έχει ανάγκη τα καναδικά προϊόντα. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ισχυρίστηκε ότι «ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στην πλατφόρμα του, την Truth Social, την ιδέα του να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική Πολιτεία, αφού η χώρα έχει πέσει σε τεχνική ύφεση από την περασένη Παρασκευή.

Παρά τις εντάσεις αυτές, ο Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι επιθυμεί να διατηρήσει ορισμένα τμήματα της USMCA.

Από την πλευρά του, το Μεξικό έχει ήδη ξεκινήσει έναν επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 Μαΐου, χωρίς ωστόσο κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο μέχρι στιγμής.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP