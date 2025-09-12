Ο Λάρι Έλισον έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βάζοντας τέλος στη «βασιλεία» του Elon Musk που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο.

Σύμφωνα με το Bloomberg η περιουσία του Έλισον ανέβηκε στα 101 δισ. δολάρια στις 10:10 το πρωί (τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη) της Τετάρτης 10/9, αφότου οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο 43%, την μεγαλύτερη που έχει καταγράψει από το 1992.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Oracle – γνωστή για το λογισμικό βάσεων δεδομένων – είχε επιτύχει στη αγορά υπολογιστικού cloud και αναδεικνύεται σε βασικό πάροχο υπολογιστικής ισχύος ΤΝ, ανταγωνιζόμενη τους ηγέτες Amazon.com Inc., Microsoft Corp. και Google της Alphabet Inc.

Με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκε η κεφαλαιοποίηση των μετοχών της στα 969 δισ. ανακοινώνοντας τα τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και διασφαλίζοντας ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη τους επόμενους μήνες.

Το ποσό αυτό είναι πάνω από τετραπλάσιο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και επίσης περίπου τέσσερις φορές το υπόλοιπο της Google, σύμφωνα με την Bloomberg Intelligence, υποδηλώνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του cloud της Oracle είναι έτοιμος να ξεπεράσει αυτόν της Google.

«Ήταν ένα εκπληκτικό τρίμηνο» και η ζήτηση για την υποδομή cloud της Oracle συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Σάφρα Κατζ.

«Η εταιρεία υπέγραψε τέσσερα συμβόλαια πολλών δισ. με τρεις διαφορετικούς πελάτες μέσα στο τρίμηνο και αναμένει να υπογράψει με αρκετούς ακόμα τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε, ανεβάζοντας τις υποχρεώσεις εκτέλεσης πάνω από τα 500 δισ. δολάρια.

Το καλοκαίρι, η Oracle υπέγραψε μια πρωτοφανή συμφωνία με την OpenAI (δημιουργό του ChatGPT) για 4,5 γιγαβάτ χωρητικότητας σε data centers — αρκετή χωρητικότητα για να τροφοδοτήσει εκατομμύρια αμερικανικά σπίτια. Μεγάλοι πελάτες της Oracle είναι επίσης η Nvidia και το TikTok

Η αύξηση αυτή έφερε την εκτιμώμενη καθαρή αξία του Έλισον στα 393 δισ. δολάρια, με την εκτιμώμενη καθαρή αξία του Μασκ στα 385 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που καταγράφει ποτέ ο δείκτης.

Ο Ellison ο οποίος είναι 81 ετών, είναι συνιδρυτής της Oracle και πρόεδρος της, έχει επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής αξίας της περιουσίας του, στην εταιρεία λογισμικού βάσης δεδομένων.

Οι μετοχές της Oracle, οι οποίες είχαν ήδη κερδίσει 45% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης 9/9, αυξήθηκαν 41% την Τετάρτη 10/9, αφού η εταιρεία κατέγραψε απότομη άνοδο στις κρατήσεις και παρουσίασε πολύ θετικές προοπτικές για τη δραστηριότητα υποδομών στο cloud. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καθημερινή άνοδος που έγινε ποτέ για την εταιρεία.

Η μετοχή της Oracle είχε ήδη ανοδική πορεία πριν από τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα. Είχε ενισχυθεί κατά 45% φέτος έως το κλείσιμο της Τρίτης 9/9, τέσσερις φορές περισσότερο από την άνοδο του S&P 500.

Η εκτίναξή της την Τετάρτη 10/9, ενίσχυσε και άλλες μετοχές ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, που ανέβηκε 4,1%. Στην Ασία, οι προμηθευτές της Nvidia σημείωσαν ράλι στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, με την Advantest Corp. να ανεβαίνει 3,2% και την SK Hynix Inc. να ενισχύεται κατά 5,6%.