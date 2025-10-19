Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Για τη διαδρομή του στη ναυτιλία, τις στρατηγικές του επιλογές, αλλά και το κοινωνικό του αποτύπωμα μίλησε ο εφοπλιστής Νικόλας Πατέρας, Πρόεδρος της Contships Management, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου, Marine Money Greek Ship Finance Forum.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα καθοριστικά σημεία της πολυετούς καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα σε περιόδους κρίσης μέχρι τη δημιουργία μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ισχυρές εταιρείες στον χώρο των feeder containerships. Ο κ. Πατέρας δεν δίστασε να τοποθετηθεί για κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, να μοιραστεί προσωπικές εμπειρίες και να σχολιάσει με χιούμορ τις πιο τολμηρές επιχειρηματικές του κινήσεις.

Αρχικά προχώρησε σε μια ιστορική αναδρομή της 40ετούς και πλέον σταδιοδρομίας του στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τις στιγμές-ορόσημα που καθόρισαν την πορεία του.

Όπως επισήμανε, εισήλθε στη ναυτιλία σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της. Κι όμως, η έντονη αυτή κρίση λειτούργησε ως εφαλτήριο για τη μελλοντική του πορεία, ειδικά στα πρώτα βήματα της Pacific & Atlantic, της εταιρείας που ίδρυσε ο ίδιος μόλις στα 30 του χρόνια.

Από τότε μέχρι σήμερα, η επιχειρηματική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από καίριες και –συχνά– ρηξικέλευθες αποφάσεις. Χαρακτηριστική ήταν η τολμηρή απόφαση που πήρε στα έτη 2006-2007, να πουλήσει ολόκληρο τον στόλο του, κεφαλαιοποιώντας τις ευνοϊκές συγκυρίες της αγοράς, και να αποσυρθεί από τη βιομηχανία για δύο τουλάχιστον χρόνια.

Η δυναμική επιστροφή του έγινε μέσω της ίδρυσης της Contships, αγοράζοντας όλα αυτά τα χρόνια 65 πλοία διάφορων κατηγοριών, εκ των οποίων τα 50 προέρχονταν από τη γερμανική αγορά. Αποκαλύπτοντας μάλιστα αστειευόμενος πως «εκείνη την περίοδο είχα ακούσει πως δεν ήμουν και πολύ δημοφιλής στη Γερμανία».

Σήμερα, η Contships αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους παίκτες στην εξειδικευμένη αγορά των feederships χωρητικότητας 900–1500 TEUs. «Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι εξαιρετικά περίπλοκος, καθώς βρίσκεσαι σε διαφορετικό λιμάνι κάθε 24 ώρες. Ωστόσο, είμαστε πολύ αξιόπιστοι και οι ναυλωτές μας προτιμούν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα για πιο λόγο δεν έχει τοποθετήσει ποτέ παραγγελία για νεότευκτα, ο κ. Πατέρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι προτιμότερο να έχεις άμεσα διαθέσιμα τα πλοία στη θάλασσα, παρά να περιμένεις στα ναυπηγεία για να κατασκευαστούν», χωρίς, ωστόσο, να αποκλείει μελλοντικές κινήσεις στη συγκεκριμένη αγορά, αναγνωρίζοντας πως στη ναυτιλία «όλα μπορούν να αλλάξουν».

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Πατέρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη φιλανθρωπική του δράση, επισημαίνοντας πως έχει αναλάβει την ανακαίνιση και ανέγερση εκκλησιών ανά την Ελλάδα. «Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, οφείλει να βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη», τόνισε.

Πηγή: mononews.gr