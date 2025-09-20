Όπως αναφέρεη η Corriere della Sera, ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας από BBB σε BΒΒ+, με πρόβλεψη για έλλειμμα στο 3,1% και αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6. Η Ιταλία δείχνει μια πορεία με σταθερές προοπτικές και αυξημένη δημοσιονομική ανθεκτικότητα.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από «θετικές επιδόσεις, σταθερό χρέος και καλές προοπτικές για μείωση του ελλείμματος» σύμφωνα με ανακοίνωση του Fitch που αναμεταδίδει .

«Πολύ μελέτη, πολύ δουλειά. Σοβαρή και συγκρατημένη. Βάλαμε την Ιταλία ξανά στο σωστό δρόμο», ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζιανκάρλο Τζορτζέτι.