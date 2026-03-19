Στις τσέπες όλων μας «μεταφέρεται» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την τιμή της βενζίνης να φτάνει ή και να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι επαγγελματίες του κλάδου ετοιμάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις και «λουκέτα», υποστηρίζοντας ότι η βιωσιμότητά τους απειλείται από τη φορολογία και το κόστος των νέων τεχνικών συστημάτων.

Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πλέον «βαριές φορολογίες» στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τους καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι η μισή και πλέον ανάγκη της κατανάλωσης καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα η κρίση στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν άμεσα και πολυεπίπεδα τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, προκαλώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές της αντλίας.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 113 δολάρια το βαρέλι, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 20% με 25% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε διακοπή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμιο έλλειμμα προσφοράς. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του ντίζελ κίνησης έχουν εκτοξευθεί, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Μάλιστα, η επίδραση των εντάσεων είναι εντονότερη στο diesel, καθώς οι διεθνείς τιμές Platts για το συγκεκριμένο καύσιμο αυξήθηκαν σημαντικά περισσότερο από ό,τι στη βενζίνη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι Ασιάτες αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες από αγορές, που τροφοδοτούν την Ευρώπη, λόγω διαταραχών στις ροές από τον Περσικό Κόλπο. Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανατιμήσεις στο diesel κίνησης που μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση επέβαλε προσωρινό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους (έως τις 30 Ιουνίου 2026), περιορίζοντάς το στα 12 λεπτά ανά λίτρο για τα πρατήρια και στα 5 λεπτά για τις εταιρείες εμπορίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο απειλεί τη βιωσιμότητά τους και προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις ή προσωρινά «λουκέτα».

Τα ελληνικά αποθέματα αρκούν για 90 μέρες

Παρά την άνοδο των τιμών, υπάρχουν παράγοντες που μετριάζουν την κατάσταση:

Στρατηγικά αποθέματα: Η Ελλάδα διαθέτει αποθέματα πετρελαίου που διασφαλίζουν την επάρκεια για τουλάχιστον 90 ημέρες .

ΑΠΕ και καιρός: Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι καιρικές συνθήκες βοηθούν στη συγκράτηση του συνολικού ενεργειακού κόστους.

Επιπτώσεις στην παραγωγή και την οικονομία: Οι αυξήσεις στα καύσιμα πλήττουν ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής για τη λειτουργία των τρακτέρ σε κρίσιμες περιόδους σποράς. Παράλληλα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα προκαλούν αλυσιδωτές αυξήσεις σε τρόφιμα και βασικά είδη, επιβαρύνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Σε ποιες περιοχές η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ

Οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, τα δεδομένα από την αγορά δείχνουν τα εξής:

Νησιωτικές περιοχές: Ενώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται περίπου στα 1,80 ευρώ, στις νησιωτικές περιοχές έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ.

Ενώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται περίπου στα 1,80 ευρώ, στις νησιωτικές περιοχές έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ. Εθνικό επίπεδο: Η μέση τιμή πανελλαδικά βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και προσεγγίζει πλέον τα 2 ευρώ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης (17 Μαρτίου 2026), η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 1,940 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 1,916 ευρώ. Στην δε, πρωτεύουσα η τιμή χθες Τετάρτη έφτασε σε πολλά πρατήρια τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με περιοχές όπως η Λέσβος, όπου ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας, που οι πρατηριούχοι ζητούν μεταξύ άλλων την αύξηση του πλαφόν στο κέρδος.

Απεργία στα βενζινάδικα

Αρκετές περιοχές της Ελλάδας έχουν ήδη ανακοινώσει ή εξετάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στα πρατήρια καυσίμων, ως αντίδραση στο κυβερνητικό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Εθδικότερα:

Λέσβος: Η τοπική Ένωση Βενζινοπωλών αποφάσισε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας (επ’ αόριστον «λουκέτο») με έναρξη σήμερα Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026 . Οι πρατηριούχοι του νησιού ζητούν ειδική μέριμνα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αύξηση του πλαφόν στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) εξετάζει το ενδεχόμενο για οριζόντια αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι το πλαφόν των 12 λεπτών, όταν συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ, μειώνει το πραγματικό τους κέρδος στα 9,5 λεπτά ανά λίτρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους

Οι φόροι σε κάθε λίτρο καυσίμου

Οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, καλύπτοντας ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 59% έως 65%.

Η επιβάρυνση ανά λίτρο διαμορφώνεται ως εξής:

Συνολική επιβάρυνση: Περισσότερο από το μισό της τιμής στο λίτρο είναι φόροι (ΦΠΑ και ΕΦΚ), τους οποίους εισπράττει το κράτος και ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Ανάλυση φόρων (με βάση στοιχεία αρχών 2025):

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) & Λοιποί έμμεσοι φόροι: Προσθέτουν περίπου 0,72 ευρώ ανά λίτρο (περιλαμβάνει περιβαλλοντικά τέλη κ.α.). ΦΠΑ: Επιβαρύνει την τιμή με επιπλέον 0,35 ευρώ ανά λίτρο.



Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το αρχικό κόστος του προϊόντος μπορεί να είναι χαμηλό (π.χ. 0,74 ευρώ), η προσθήκη των παραπάνω φόρων εκτοξεύει την τελική τιμή. Λόγω αυτής της υψηλής φορολογίας, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στην ΕΕ με την ακριβότερη βενζίνη, μετά την Ολλανδία και τη Δανία.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται ως εξής:

Ελλάδα: Τον Ιανουάριο του 2025, η χώρα μας είχε την τρίτη ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ , με μέση τιμή 1,80 ευρώ ανά λίτρο . Πιο πρόσφατα στοιχεία (Μάρτιος 2026) δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης είχε ανέλθει στα 1,940 ευρώ και του ντίζελ κίνησης στα 1,916 ευρώ ενώ χθες μόλις σε πολλές περιοχές ή τιμή στην αντλία έφτασε ή και ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Είναι οι μόνες δύο χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν από την Ελλάδα. Βουλγαρία: Διαθέτει τη φθηνότερη βενζίνη σε όλη την ΕΕ, με μέση τιμή 1,28 ευρώ ανά λίτρο.

Το ελληνικό παράδοξο με τις ΑΠΕ

Όλα αυτά με την τιμή των καυσίμων και την υψηλή φορολογία συμβαίνουν ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτουν σήμερα πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας.

Παρά ταύτα όμως ο καταναλωτής δεν καρπώνεται -με βάσει τα στοιχεία- το προνόμιο του ήλιου και της αιολικής ενέργειας αλλά πληρώνει υπέρογκους φόρους για τα καύσιμά του.