Κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να θέτει σε ισχύ νέα αυστηρά οικονομικά μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπογραφή σχετικού εκτελεστικού διατάγματος, η Ουάσιγκτον προβαίνει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε μια ευρεία γκάμα καναδικών εισαγόμενων προϊόντων.

Η αμερικανική ηγεσία δικαιολογεί την απόφαση αυτή επικαλούμενη δυσμενείς διακρίσεις που υφίστανται τα εγχώρια αγαθά στη γειτονική χώρα, ενώ στο επίκεντρο των διμερών τριβών βρίσκονται οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών ειδών καθώς και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.