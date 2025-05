Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε αργά την Κυριακή, 25 Μαΐου, ότι πήρε την απόφαση να παρατείνει την αναστολή των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών (20%) σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την 9η Ιουλίου, έπειτα από την «πολύ καλή συζήτηση» που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μου τηλεφώνησε και ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία της 1ης Ιουνίου και είπε ότι θέλει να κάνουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος στην πολιτεία Νιου Τζέρζι. «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και δέχτηκα να παραταθεί η προθεσμία ως την 9η Ιουλίου (…) Δέχτηκα και μου είπε πως (οι ομάδες διαπραγματευτών των δυο πλευρών) θα συναντηθούν γρήγορα και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση», πρόσθεσε.

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 25, 2025

I received a call today from Ursula von der Leyen, President of the European Commission, requesting an extension on the June 1st deadline on the 50% Tariff with respect to Trade and the European Union. I agreed to the extension —…

Νωρίτερα, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε μέσω «X» ότι είπε στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια «καλής συνδιάλεξης» που είχαν, πως θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις ως την 9η Ιουλίου προκειμένου τα δύο μέρη να «καταλήξουν σε καλή συμφωνία».

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025