Σε μια κλιμάκωση της ρητορικής του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει έναν άνευ προηγουμένου οικονομικό πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης, στέλνοντας μήνυμα σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως θα υπάρξουν «τεράστιες οικονομικές συνέπειες» για όποιο κράτος αποφασίσει να ρίξει «οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο Ιράν».

Όπως υπογράμμισε ο Τραμπ, η Ουάσινγκτον έδωσε το περιθώριο στην Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία, πρόταση όμως που απορρίφθηκε από την ιρανική πλευρά. Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή σε ανάρτησή του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς για εκείνους, απέτυχαν να την αξιοποιήσουν», για να διακηρύξει αμέσως μετά την έναρξη για «ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ!». Ο ίδιος βάφτισε αυτή τη νέα στρατηγική ως «οικονομική D-DAY», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου ασφυκτικής πίεσης, η οποία δεν θα περιοριστεί μόνο στο Ιράν, αλλά θα πλήξει ευθέως και όσες χώρες ή πολυεθνικές συνεχίζουν τις συναλλαγές μαζί του.

Η απειλή αυτή αναμένεται να προκαλέσει κραδασμούς στο παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση του πρακτορείου Reuters, οι βασικοί εμπορικοί εταίροι του Ιράν κινδυνεύουν πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Κίνα – Ο μεγάλος αγοραστής στο μικροσκόπιο

Το Πεκίνο, ως ο κορυφαίος εισαγωγέας ιρανικού αργού, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πίεσης. Εδώ και μια δεκαετία, η Κίνα έχει στήσει ένα «αόρατο» δίκτυο ανεξάρτητων διυλιστηρίων, θωρακισμένων από την αμερικανική αγορά, τα οποία επεξεργάζονται το ιρανικό πετρέλαιο. Το αργό συχνά «βαφτίζεται» μαλαισιανό ή ινδονησιακό, διακινείται μέσω δαιδαλωδών δικτύων μεσαζόντων και αποπληρώνεται σε γουάν, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη του.

Το 2025, η Κίνα απορρόφησε πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών (περίπου 1,38 εκατ. βαρέλια ημερησίως), εκμεταλλευόμενη τις χαμηλές τιμές. Ήδη, από τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικό διυλιστήριο και έχουν προειδοποιήσει τις κινεζικές τράπεζες. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Τζιάν, ξεκαθάρισε: «Οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Η Κίνα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λάβουν υπεύθυνα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιράκ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούσαν παραδοσιακά οικονομικό πνεύμονα για το Ιράν (το 2024 κάλυψαν το 30% των ιρανικών εισαγωγών, ύψους 21 δισ. δολαρίων). Ωστόσο, υπό το βάρος των κυρώσεων, πολλά κεφάλαια στο Ντουμπάι έχουν «παγώσει». Ενδεικτικό της έντασης είναι το γεγονός ότι πρόσφατα τα ΗΑΕ ανέστειλαν κάθε χρηματοοικονομική συναλλαγή με την Τεχεράνη, αντιδρώντας στη στρατιωτική της κλιμάκωση.

Στο Ιράκ, ο εμπορικός τζίρος με το Ιράν ξεπέρασε τα 10 δισ. δολάρια το 2025, όμως το 2026 καταγράφηκε πτώση λόγω του πολέμου και της αύξησης του κόστους μεταφοράς. Το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει η ενέργεια: η Βαγδάτη πληρώνει 4 έως 5 δισ. δολάρια ετησίως για ιρανικό φυσικό αέριο. Ιρακινοί αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι τυχόν νέες κυρώσεις θα δυσκολέψουν ασφυκτικά την αποπληρωμή της πολύτιμης για αυτούς ενέργειας.

Ο ρόλος της Τουρκίας και του Ομάν

Η Άγκυρα δεν δείχνει διατεθειμένη να κόψει τους δεσμούς της με την Τεχεράνη (ετήσιο εμπόριο 5-6 δισ. δολαρίων), καθώς εξαρτάται από το Ιράν για το 13% των εισαγωγών της σε φυσικό αέριο, ενώ εξάγει βιομηχανικά είδη αξίας 3 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, το Ομάν, το οποίο λειτουργεί ιστορικά ως διπλωματική «γέφυρα» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, είδε το διμερές του εμπόριο με το Ιράν να φτάνει το 1,5 δισ. δολάρια το 2025.

Πακιστάν και Ινδία – Ανεπίσημα δίκτυα και ραγδαία πτώση

Το Ισλαμαμπάντ, το οποίο φιλοδοξούσε να αγγίξει τα 10 δισ. δολάρια σε διμερές εμπόριο με το Ιράν, στηρίζεται πλέον στο λεγόμενο ανεπίσημο εμπόριο (πετρέλαιο, σιτάρι, φάρμακα), το οποίο αγγίζει τα 4 δισ. δολάρια, παρακάμπτοντας τις παλαιότερες κυρώσεις. Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση αναμένεται να αποτελέσει βαρύ πλήγμα.

Στον αντίποδα, η Ινδία συμμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό με τις κυρώσεις του 2020. Το εμπόριό της με το Ιράν κατακρημνίστηκε από τα 17 δισ. στα 1,63 δισ. δολάρια (2025/26), με το Νέο Δελχί να εξάγει κυρίως τρόφιμα, ζητώντας εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ιδιαίτερη είναι η σχέση του Ιράν με τον Καύκασο. Η Αρμενία, για την οποία το Ιράν αποτελεί ζωτική δίοδο (το 20% του εξωτερικού της εμπορίου περνά από εκεί), κατέγραψε εμπορικό τζίρο 371,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εμβληματική είναι η συμφωνία ανταλλαγής «φυσικού αερίου έναντι ηλεκτρικής ενέργειας» που διατηρούν τα δύο κράτη.

Τέλος, αυξητική τάση καταγράφεται και στο εμπόριο με το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο το πρώτο μισό του 2026 έφτασε τα 312,6 εκατ. δολάρια (+4,5%), με τις αζέρικες εξαγωγές προς το Ιράν να υπερδιπλασιάζονται.