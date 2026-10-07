Έκαναν παράξενες εμβόλιμες αναφορές στα στόρι που ανέβαζαν στα social media, και εκθείαζαν συγκεκριμένες παράνομες πλατφόρμες τζόγου, αποκομίζοντας υπέρογκες αμοιβές. Ο λόγος για 18 διάσημους influencers, που χειραγωγούσαν με τον τρόπο αυτό τους χιλιάδες followers (ακόλουθους) και τους ωθούσαν στον διαδικτυακό τζόγο.

Το αφήγημα με τα … τυχαία κέρδη

Οι δε, ιστορίες τους ήταν επίτηδες δομημένες να πείθουν με έναν τρόπο που φαινόταν τυχαίος, ώστε η διαφήμιση να γίνεται έμμεσα. Έλεγαν για παράδειγμα «ευτυχώς που κέρδισα, παίζοντας στην τάδε πλατφόρμα και έτσι πλήρωσα την μεγάλη ζημιά που είχε το αυτοκίνητό μου».

Με αυτό τον τρόπο ωθούσαν ανυποψίαστους παίκτες διαδικτυακού τζόγου, στον κόσμο των παράνομων παιγνίων, όπου το λεγόμενο «φαινόμενο της πεταλούδας» βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν ως ο απόλυτος πολλαπλασιαστής του παράνομου στοιχήματος.

Ο ρόλος των Influencers και οι «χρυσές» αμοιβές

Το κύκλωμα -που εξάρθρωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων- ξεκινούσε από τα λαμπερά προφίλ του Instagram, του TikTok και του X (πρώην Twitter). Εγχώριοι celebrities και content creators στρατολογούνταν από παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες για να λειτουργήσουν ως «κράχτες». Το δέλεαρ ήταν αμοιβές που προκαλούν ίλιγγο, καθώς συχνά αγγίζουν ή και ξεπερνούν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ποσά που μοιάζουν εξοργιστικά για τον μέσο εργαζόμενο.

Ωστόσο, η εποχή της ατιμωρησίας για αυτή την στημένη υπόθεση έφτασε στο τέλος της. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έχει πλέον εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγόριθμους ανάλυσης κινδύνου. Μέσω μιας νέας πλατφόρμας που συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών και αυτοματοποιημένες σαρώσεις του διαδικτύου, οι Αρχές μπορούν πια να ακολουθήσουν την ψηφιακή διαδρομή από ένα απλό ποστ απευθείας στην παράνομη πλατφόρμα. Έτσι οι ύποπτες διαδρομές εντοπίστηκαν και το κύκλωμα εξαρθρώθηκε.

To προφίλ των 18 influencers

Μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, η ΕΕΕΠ έχει ήδη πιάσει στα «δίχτυα» της 18 influencers, των οποίων η συνολική επιρροή αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ακολούθους. Οι υποθέσεις τους έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το προφίλ των εμπλεκομένων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις πασίγνωστοι τράπερς, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, δύο μοντέλα με τηλεοπτικές φιλοδοξίες, επίδοξες τηλεπερσόνες και γνωστοί δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Μαζί τους μία διατροφολόγος, που ποστάρει ιστορίες γεύσης, ένας δημιουργός χιουμοριστικών βίντεο, μία personal trainer και αρκετές «παίκτριες», που έστησαν καριέρα μετά την εμφάνισή τους σε γνωστά «τηλεριάλιτι».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πιο «γνωστού» λογαριασμού της λίστας, με 623.000 ακολούθους στο Instagram, μέσα από τον οποίο διαφημίστηκαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες που συνδέονται με οκτώ παράνομους παρόχους.

Οι νομικές συνέπειες είναι βαρύτατες. Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι influencers αντιμετωπίζουν, πέραν των ποινικών κυρώσεων, εξοντωτικά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση, δηλαδή, για κάθε ξεχωριστό ποστ.

Η παγίδα για τους παίκτες: Όταν τα χρήματα «παγώνουν»

Όταν η τσιμπίδα των Αρχών πιάσει τον influencer, ο εντοπισμός της παράνομης πλατφόρμας είναι πλέον θέμα χρόνου. Και κάπου εκεί, αρχίζει ο εφιάλτης για τον παίκτη, που τσίμπησε το… δόλωμα, από το καθοδηγούμενο στόρι.

Όταν ένας πάροχος εντάσσεται στη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ (η οποία από τον περασμένο Ιούνιο έχει εμπλουτιστεί με 14.977 νέες διευθύνσεις), οι τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται άμεσα να κόψουν κάθε συναλλαγή. Ο ψηφιακός «κόφτης» μπλοκάρει τόσο τις καταθέσεις όσο και τις αναλήψεις. Το αποτέλεσμα; Ο παίκτης μπορεί να βλέπει τα κέρδη ή το κεφάλαιό του στην οθόνη του, αλλά πρακτικά δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά, μπαίνοντας σε έναν τεράστιο κυκεώνα, καθώς και ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε παράνομη δραστηριότητα.

Μια παράνομη βιομηχανία 1,8 δισ. ευρώ

Το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα είναι τρομακτικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το 2025, ο παράνομος στοιχηματισμός άγγιξε το 1,8 δισ. ευρώ. Σχεδόν 900.000 Έλληνες (περίπου το 10% του πληθυσμού) τζόγαραν παράνομα, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ ο καθένας.

Ο «πόλεμος» της ΕΕΕΠ με τους παράνομους παρόχους θυμίζει Λερναία Ύδρα, αφού μόλις μπλοκαριστεί μια ιστοσελίδα, συχνά επανεμφανίζεται με άλλη διεύθυνση. Ωστόσο, η στοχοποίηση του δικτύου προώθησης –των influencers– αποτελεί ένα καίριο χτύπημα στην «καρδιά» της στρατηγικής τους.