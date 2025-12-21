Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Όταν η μη εκλεγμένη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποφάσισε ότι θέλει να ενισχύσει εκ νέου την οικονομία της Ουκρανίας, παρουσίασε δυο σχέδια. Το πρώτο ήταν η Ευρώπη να βάλει χέρι στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, μέσω του Mercosur. Το δεύτερο να δοθεί νέο δάνειο στο Κίεβο από χρήματα των κρατών μελών της ΕΕ.

Το πρώτο σχέδιο πήγε άπατο, καθώς η αντίδραση της Μόσχας ήταν όχι μόνο άμεση, αλλά και άκρως προειδοποιητική, εκτοξεύοντας απειλές τόσο οικονομικές και νομικές, όσο και διπλωματικές.

Στη συνέχεια, η γνωστή πλέον για τις τακτικές της, φον ντερ Λάιεν, πέρασε στο δεύτερο σχέδιο και πίεσε τους ηγέτες των κρατών να το ψηφίσουν. Όπερ και εγένετο, με μια πρωτοφανή για τα «δημοκρατικά» ιστορικά δεδομένα:

Ψήφισαν και οι 27 χώρες ΝΑΙ, αλλά μόνο οι 24 θα εκτελέσουν την απόφαση του δανεισμού που αφορά σε 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησαν να αφήσουν το πρόγραμμα να προχωρήσει, εφόσον δεν τις επηρεάζει οικονομικά.

Για να το κάνουμε πιο σαφές με ένα λαϊκό παράδειγμα: Γίνεται συνέλευση ενοίκων μιας πολυκατοικίας αν θα αγοραστεί πετρέλαιο θέρμανσης. Όλοι ψηφίζουν θετικά, όλοι θα κάνουν χρήση του πετρελαίου, αλλά κάποιοι αποφασίζουν ότι δεν θα πληρώσουν, και θα επωμιστούν το κόστος οι υπόλοιποι!

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας. Έτσι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αποφάσισαν ομόφωνα ότι «πρέπει» να ενισχυθεί η Ουκρανία οικονομικά, παρά τα απανωτά σκάνδαλα διαφθοράς, για να «αντέξει» στον πόλεμο με τη Ρωσία και να παρέχει ασφάλεια και στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό αφήγημα, αλλά το μάρμαρο θα το πληρώσουν λιγότεροι.

Ο κόσμος απλά… δεν κατάλαβε τι έγινε. Μια βόλτα χτες στη γιορτινή αγορά του Βόλου, μας έδειξε ότι ο κόσμος, απλά… δεν έχει πάρει χαμπάρι τι σημαίνει όλο αυτό για την τσέπη του.

Ρωτήσαμε καμιά ντουζίνα ανθρώπους, διαφόρων ηλικιών, και έκδηλου οικογενειακού ή οικονομικού status: «Συμφωνείτε που θα δανείσετε με δικά σας χρήματα, περίπου 500 ευρώ κατά άτομο, τον Ζελένσκι και τη χώρα του;»

Φυσικά οι πρώτες αντιδράσεις ήταν: «Τι εννοείτε;», «Τι είναι αυτό που μας λέτε;», «Δεν κατάλαβα… Πώς θα γίνει όλο αυτό;» κ.λπ.

Κι εξηγήσαμε πριν επαναλάβουμε την ερώτηση: «Η ΕΕ θα δώσει δάνειο στον Ζελένσκι ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, στην Ελλάδα αναλογούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες ενήλικες φορολογούμενοι είναι χονδρικά κάπου 6,7 εκατομμύρια πολίτες, αυτό σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης θα συμμετάσχει στο δάνειο με 450 έως 500 ευρώ. Συμφωνείτε;»

Φυσικά και οι 12 στους 12 απάντησαν όχι. Μάλιστα κάποιοι «στόλισαν» το χριστουγεννιάτικο όχι τους με… πολλά γαλλικά προς την ΕΕ, την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Ζελένσκι! Ήταν δυο ζευγάρια με μικρά παιδιά, και μια άνεργη 50άρα γυναίκα.

Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, μόνο μια μεσήλικη κυρία, καλοντυμένη, και προφανώς σε καλή οικονομική κατάσταση, ρώτησε αν αυτά τα χρήματα θα πάνε στους έρμους Ουκρανούς ή σε νέα όπλα για να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Όταν της είπαμε ότι ένα μικρό ποσό θα πάει στο λαό και το άλλο στους εξοπλισμούς, τότε απάντησε: «Αν ήταν για το λαό, και 1000 ευρώ θα έδινα ευχαρίστως. Αλλά για νέα όπλα; Ούτε ένα!»

Φυσικά θολό παραμένει το τοπίο με ποιο τρόπο και πώς θα γίνει αυτή η νέα αφαίμαξη των Ευρωπαίων πολιτών η οποία χαρακτηρίζεται και «επείγουσα». Από τα κρατικά «πλεονάσματα», που πολλοί δεν έχουν, ενώ το δικό μας είναι αποτέλεσμα άλλης αφαίμαξης; Εν είδει έκτακτου χαρατσίου; Οριζόντια ή ανάλογα με το εισόδημα μας; Οι εφοπλιστές στους οποίους το κράτος προσφέρει «προστασία« θα συμμετάσχουν; Από το περίφημο «Ταμείο Ανάπτυξης»; Τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας που δουλεύει για τις βιομηχανίες όπλων; Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας;

Όπως και να έχει, όπως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, έτσι και όλοι οι δανεισμοί της ΕΕ, οδηγούν… στο πορτοφόλι μας!

Όσο για τις προσπάθειες ειρήνευσης δια της διπλωματικής οδού, αυτό μάλλον… δεν είναι το φόρτε της Ευρώπης, που το 2012 πήρε Νόμπελ Ειρήνης μετά από δυο Παγκόσμιους Πολέμους επειδή… έκατσε μερικές δεκαετίες φρόνιμη!