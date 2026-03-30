Το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου στις Φιλιππίνες, το Petron, αγόρασε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου λόγω «ακραίας ανάγκης», ανακοίνωσε με έγγραφό του προς το χρηματιστήριο που δόθηκε σήμερα (30/3) στη δημοσιότητα, καθώς οι Φιλιππίνες επιδιώκουν να αυξήσουν τα αποθέματα καυσίμων τους λόγω της ενεργειακής κρίσης που επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του καυσίμου έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση στο αρχιπέλαγος, που εξαρτάται πολύ από τις εισαγωγές, μετά τη έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας διαδηλώσεις οδηγών.

Το διυλιστήριο Petron «αγόρασε συνολικά 2.480.000 βαρέλια αργού προερχόμενου από τη Ρωσία», αφού είδε να ακυρώνεται η παράδοση τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το ντε φάκτο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, αναφέρει η επιχείρηση στην ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο.

«Οι αγορές έγιναν αυστηρά λόγω ακραίας ανάγκης, ως κατεπείγον έκτακτο μέτρο σε απάντηση στις άνευ προηγουμένου γεωπολιτικές και επιμελητειακές αναταράξεις και μόνο αφού εξαντλήθηκαν όλες οι εμπορικά και επιχειρησιακά βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές», διευκρίνισε στο έγγραφο αυτό, με ημερομηνία 27 Μαρτίου.

«Η διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου λόγω έλλειψης προμηθειών θα επέφερε σοβαρές ελλείψεις καυσίμων σε εθνική κλίμακα και μεγάλη άνοδο των τιμών», δικαιολόγησε ακόμα το Petron, υπογραμμίζοντας πως το διυλιστήριο καλύπτει το 30% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα.

«Αυτό το εισαγόμενο αργό, προστιθέμενο σε όλα τα άλλα αποθέματα αργού που έχουν ήδη δημιουργηθεί, θα επιτρέψει να αυξηθούν τα πετρελαϊκά αποθέματα του Petron μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2026», προστίθεται.

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ είχε ανακοινώσει στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι οι Φιλιππίνες διαθέτουν αποθέματα αργού μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ένα πλοίο, που μεταφέρει περισσότερα από 700.000 βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου, έφτασε την περασμένη εβδομάδα στο αρχιπέλαγος, είχε γνωστοποιήσει την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που γνωρίζει το θέμα, αφού η χώρα είχε ανακοινώσει πως βρίσκεται σε κατάσταση «ενεργειακής έκτακτης ανάγκης».

Νωρίτερα το Μάρτιο, οι ΗΠΑ είχαν χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις, επιτρέποντας έτσι μέχρι τις 11 Απριλίου την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή φορτωμένο σε πλοία στη θάλασσα.

Παράλληλα, στο Βιετνάμ, το διυλιστήριο Binh Son Refining and Petrochemical ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με Ρώσους εταίρους για να αγοράσει αργό πετρέλαιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει επίσης αργό από την Αφρική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νοτιοανατολική Ασία.