«Στενεύουν» τα περιθώρια για τους φορολογούμενους που δεν έχουν προλάβει να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την εφορία. Έχουν μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή κάτι λιγότερο από δύο 24ωρα.

Αυξημένος είναι ο φόρτος και έντονη η κινητικότητα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή διαφορετικών υποχρεώσεων αυξάνει τον κίνδυνο παραλείψεων. Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Αναλυτικά, όλα όσα πρέπει να τακτοποιηθούν ως το τέλος του χρόνου:

Τέλη κυκλοφορίας 2026:

Η προθεσμία πληρωμής λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Ιανουαρίου επιβάλλονται πρόστιμα κλιμακωτά: 25% έως 31 Ιανουαρίου 2026, 50% εντός Φεβρουαρίου και 100% από 1η Μαρτίου 2026 και μετά, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την επιβάρυνση.

Ακινησία οχημάτων:

Η ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω myCar ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι δεν προβούν εγκαίρως στη διαδικασία θα θεωρηθούν υπόχρεοι για τέλη κυκλοφορίας, ακόμη και αν το όχημα δεν κινείται.

Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ:

Η καταβολή της 10ης δόσης του ΕΝΦΙΑ πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου να μη μετατραπεί η οφειλή σε ληξιπρόθεσμη, με συνέπειες τόσο σε προσαυξήσεις όσο και σε μελλοντικές ρυθμίσεις.

Πληρωμή ενεργών ρυθμίσεων:

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών οφείλουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τη δόση Δεκεμβρίου. Η μη καταβολή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και άμεση απαίτηση του συνόλου του ποσού.

Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος:

Την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία για την καταβολή της έκτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τη μη πληρωμή να συνεπάγεται τόκους και προσαυξήσεις.

Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης:

Φορολογούμενοι που απέκτησαν εντός του 2025 ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν έως 31 Δεκεμβρίου να καλύψουν τεκμήρια μέσω δηλώσεων γονικών παροχών ή δωρεών χρηματικών ποσών, μέσω της πλατφόρμας myProperty, αποφεύγοντας πρόσθετη φορολόγηση.

Δηλώσεις για αναδρομικά:

Μισθωτοί και συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά εντός του 2024 υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2025 για κάθε έτος που αφορούν τα ποσά. Ο φόρος που θα προκύψει πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Δηλώσεις αποβιωσάντων:

Οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν εντός του 2025 οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του αποβιώσαντος έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ενημέρωση του φορολογικού μητρώου.

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού:

Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καθεστώς φορολόγησής τους.

Επιστροφή ενοικίου:

Οι δικαιούχοι που δεν έλαβαν επιστροφή ή πληρώθηκαν μειωμένο ποσό μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο. Δηλώσεις έως 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως 15 Ιανουαρίου 2026, με βασικές προϋποθέσεις τη σωστή δήλωση ενοικίου, τη διασταύρωση με ηλεκτρονικά μισθωτήρια και την καταχώριση IBAN.