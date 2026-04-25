Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας 344 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω δεσμών με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη.

Το υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει να υποβαθμίζει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μεταφέρει και να επαναπατρίζει κεφάλαια», δεσμεύτηκε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία του επιβάλλει κυρώσεις σε «πολλαπλά πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν», με αποτέλεσμα το πάγωμα των κεφαλαίων.