Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας 344 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω δεσμών με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη.
Το υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει να υποβαθμίζει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μεταφέρει και να επαναπατρίζει κεφάλαια», δεσμεύτηκε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.
Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία του επιβάλλει κυρώσεις σε «πολλαπλά πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν», με αποτέλεσμα το πάγωμα των κεφαλαίων.
Under Economic Fury, @USTreasury will continue to systematically degrade Tehran’s ability to generate, move, and repatriate funds.
Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning multiple wallets tied to Iran — resulting in the freeze of $344 million in…
